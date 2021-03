Terrenos de Nimajuyú que están en disputa son inhabitables

Luego de los enfrentamientos entre vecinos que residen en los módulos de Nimajuyú, zona 21, y quienes pretenden ocupar por la fuerza un terreno de esa zona, la Unidad para el Desarrollo de la Vivienda (Udevipo) aseguró que el área en disputa no es habitable.

Los delegados de Udevipo aseguraron que los terrenos están en trámite desde 2019 para ser entregados a la Municipalidad de Ciudad de Guatemala, por lo que pertenecen al Estado.Según el informe de dicha entidad, en años anteriores se efectuaron extracciones y análisis del suelo en el área y por la topografía del lugar se determinó que no se cumplen los requisitos para que el terreno se adjudique y se utilice para la construcción de viviendas.

Un día después de los enfrentamientos entre los vecinos, la Policía Nacional Civil (PNC) permanece en el área, mientras que un pequeño grupo de personas que pretenden invadir las áreas verdes permanecen en las calles del lugar armadas con palos y piedras.

La Comisión de Diálogo que se conformó para solucionar el problema está integrada por la PNC, oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Municipalidad de Guatemala y el Fondo para la Vivienda.

Incitación

Quienes residen en los módulos de Nimajuyú reiteraron que desde hace 15 días comenzaron los enfrentamientos, debido a la incitación que provocó el alcalde auxiliar, Jorge Mario García, quien dejó el cargo el pasado lunes.

En un video publicado por García en redes sociales, este arremete en contra de los vecinos de Nimajuyú.

“Yo no sé de dónde sacaron que es un área de reserva, yo quiero ver los documentos uno no debe hablar si no tiene fundamentos. Hay que tener claro quién es el dueño de la tierra, y el único ente que legitima la propiedad del terreno es el Registro de la Propiedad, cuantas veces les dije hagamos un proyecto en esos terrenos, si me hubieran hecho caso no hubiera sucedido esto, ahora no me culpen”, dice García en sus redes sociales.

Heridos

En el enfrentamiento registrado el pasado lunes en Nimajuyú resultaron heridas cinco personas. Un joven de 20 años fue trasladado al hospital por tener una herida de bala, los otros cuatros fueron dados de alta del nosocomio ayer.