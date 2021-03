IGSS recibe 5 mil dosis de la vacunas donadas por la India

El presidente Alejandro Giammattei y la titular del Ministerio de Salud, Amelia Flores hicieron una entrega simbólica de 5 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Ana Marilyn Ortiz Ruíz.

Las vacunas son parte de las 200 mil dosis donadas por la India que ingresaron este miércoles. El IGSS deberá trasladar los frascos desde el Centro Nacional de Biológicos donde permanecen en los cuartos fríos.

La representante del IGSS indicó que las vacunas servirán para inmunizar a 2 mil 500 trabajadores de salud del instituto que están en la primera línea del combate a la pandemia.

Giammattei dijo que la entrega es una muestra de solidaridad hacia el IGSS y de que el gobierno busca trabajar en conjunto con ellos para atender las necesidades de salud de la población guatemalteca.

El mandatario solicitó al IGSS que incluyan entre las personas que serán vacunas al grupo de salvavidas que realiza vigilancia en las playas durante el descanso por la Semana Santa. Según el gobernante, las playas estarían abiertas al público si los contagios no aumentan.

En tanto que, el presidente del IGSS, Carlos Contreras dijo que aplaude que el gobierno haya hecho las gestiones para obtener la donación pero señaló que el IGSS tiene no menos de 5 mil trabajadores de primera línea que han brindado atención a los guatemaltecos y necesitan ser inmunizados.

Contreras considera que el IGSS no debería recibir una “pequeña parte” de las vacunas que países donan a Guatemala. Agregó que considera que los asesores del Presidente no verificaron el número de trabajadores del IGSS debido a que las vacunas no alcanzan para cubrir a todo el personal.

El canciller Pedro Brolo y el Embajador de la India, Bawa Syed Mubarak recibieron la madrugada de este miércoles el donativo que ingresó al Aeropuerto Internacional la Aurora en un vuelo comercial proveniente de Estados Unidos.

El donativo consiste en 200 mil dosis de la vacuna denominada “Covishield / ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine – Recombinant” que produce la alianza Oxford-AstraZeneca en el Serum Institute de la India.

Este es el segundo donativo que recibe Guatemala. La semana pasada ingresaron al país 5 mil vacunas otorgadas por Israel. El gobierno no entregó al IGSS parte de este donativo.