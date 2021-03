La del Zoo

Del libro Guatemala Inédita.

“Cuarentena: Algunos ojos dormidos despertó. Pasaba las tibias mañanas entre verdes pinos casi azules. Era primavera y se cortejaban las aves a la orilla de la laguna. Habitaba el silencio y todo parecía más joven y adolescente. Caminaba entre el bosque y habían nacido flores de mil colores. Se veían diáfanas las montañas y los volcanes y pensaba …qué bella era mi tierra y qué mística la primavera! Las noches se hacían días y los días se hacían cielos! Aparecían mil poemas con alas y yo tan amante de las aves, nunca me dejó de acompañar el canto de un ruiseñor azul. El aire no podía ser más puro y me hice amigo de la luna de quien sus rayos hacían brillar aquella laguna. Todo era nuevo; la luz, la brisa, los colores, los ambientes, la atmósfera, la calma, los pájaros y el aroma a las flores. Hoy vivo con la ilusión y el compromiso de poder transmitir en cada una de mis imágenes aquellos recuerdos de la increíble y sabia naturaleza, la vida que respiré, el brillo en mis ojos y el agradecimiento infinito por darle al planeta un pequeño respiro. Gabriel Rodríguez Coloma”

Uno de mis lugares favoritos de la ciudad capital, es el Zoo La Aurora y al pasar de las décadas he tenido una linda relación con sus directores. La Casa de Té del Zoo ha sido anfitriona de dos de mis más importantes eventos, mi primera exposición del Quetzal que fue visitada por más de millón y medio de personas y el lanzamiento de mi documental Serpiente Emplumada junto a Enrique Beltranena y Volaris. No podía dejar pasar por alto no incluir este lugar donde no solo he tenido experiencias maravillosos, sino que también cientos de miles de familias guatemaltecas gozan de los paseos en el Zoo. Decidí llamar a mi amigo Gabriel rodríguez, que ya lleva muchos años trabajando en pro del Zoo y además es un master fotógrafo de naturaleza con un ojo y visión privilegiada. Gabriel logró captar la soledad que reinaba en el Zoológico Nacional. También comparto su pensamiento que la naturaleza fue la más beneficiada por unos meses durante la pandemia.

