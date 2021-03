Asesino de Isabel Véliz Franco es condenado a 30 años de cárcel

El Tribunal de Mayor Riesgo A emitió una sentencia de 30 años de prisión inconmutables para Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo por la muerte de María Isabel Véliz Franco, cometida en 2001, cuando la menor tenía 15 años de edad.

Durante la lectura de la sentencia la jueza Yassmin Barrios indicó que existen los suficientes medios de prueba para determinar que Bolaños Acevedo ultimó a la menor, a pesar de sostener que se encontraba en Petén cuando ocurrieron los hechos.

Bolaños, detenido en julio de 2019, negó que hubiera tenido una relación sentimental con la menor cuando él ya sobrepasaba los 30 años. Durante una audiencia se le cedió la palabra y calificó de “bruja” a la víctima, al indicar que “leía las manos”.

El MP había pedido 50 años de prisión para el procesado, al igual que Rosa Franco, madre de la menor, quien rompió en llanto después de escuchar la sentencia.

“Lastimosamente pasaron 20 años y no se hizo justicia en su momento. Agradezco a varias instituciones que me han acompañado, porque este proceso ha sido largo y doloroso, que me ha consumido la vida y la de mi familia”, dijo Rosa Franco.

“Que descanse en paz mi hija, voy a comenzar a vivir la vida que también a mí me cortaron cuando a mi hija la mataron”, agregó la madre de Isabel.

No regresó

El 16 de diciembre de 2001, la menor salió de su vivienda para trabajar en un almacén del Centro Histórico en la zona 1 de la ciudad capital, su mamá acudió al día siguiente ante la Policía Nacional Civil para denunciar su desaparición, sin embargo, los agentes calificaron a la víctima de “pandillera” y “prostituta”, por lo que no comenzaron de inmediato la búsqueda.

El cuerpo de Isabel fue localizado en un sector baldío de la zona 8 de Mixco. El informe forense determinó que presentaba golpes y señales de haber sido abusada sexualmente.

Desapariciones

La alerta Isabel-Claudina se creó en homenaje a María Isabel Véliz y Claudina Velásquez, quien también perdió la vida de forma violenta en 2005, su cuerpo fue localizado en la calzada Roosevelt y no ha sido capturado el responsable. Según el informe de esa entidad, en febrero pasado se recibieron 53 reportes por la desaparición de mujeres, el 41 por ciento están comprendidas entre los 21 y 30 años.