Funcionarios del MSPAS declararon sobre adquisición de pruebas falsas

Las funcionarios del Ministerio de Salud Público (MSPAS) que están involucrados en la adquisición de compra de las 30 mil pruebas falsas para detectar COVID-19 fueron citados por los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La titular del MSPAS, Amelia Flores interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) el pasado 15 de enero por la adquisición de estas pruebas por un monto de Q7.8 millones. Las pruebas fueron destinadas a los hospitales de Huehuetenango y Chimaltenango.

Cristina Lau jefe de la Sección de Presupuestos del MSPAS dio a conocer durante la citación que el día 7 de septiembre a solicitud de Ronaldo Estrada que era el gerente de esta sección y que ahora cuenta con un licencia sin goce de sueldo en su cargo como viceministro de Cultura y Deportes, fue quien requirió el dictamen presupuestario para realizar la compra.

Lau detalló que el requerimiento llenaba todos los requisitos para emitir el dictamen. El dictamen fue entregado el 8 de septiembre a las 7:50 horas. Sin embargo, la adjudicación se realizó este mismo día. Los parlamentarios cuestionaron la rapidez en la que se realizó el dictamen presupuestario.

Odilio Coronado, asesora jurídica, dijo que ignora porque se realizó el dictamen jurídico con fecha 7 de septiembre, si el dictamen presupuestario se recibió el 8 del mismo mes, ya que para emitir este documento se debe tener a la vista el dictamen presupuestario y técnico.

José Ernesto Monzón director de Amatitlán, detalló que el 10 de septiembre recibió el nombramiento para adquirir o rechazar. “Tengo a la vista la documentación que me entregaron entre el día 10 y el 18 de septiembre, me dí cuenta que me faltan documentos de las tres empresas participantes, el 21 se recibe la documentación y el 23 se elabora el acta de adjudicación” resaltó.

“El único criterio de adjudicación fue el precio, según la base así está establecido” enfatizó Monzón.

El director de Auditoría de Atención a Denuncias de la Contraloría, Walfred Rodríguez detalló que no se debería de haber tomado en cuenta solo el bajo precio del producto ya que se “trata de la salud de los guatemaltecos”.

Además, detalló que han dado seguimiento a la denuncia y previo a que se registrara este caso, ya estaban realizando una auditoría a la Unidad de Registro Sanitario del MSPAS. Además, existe ya un proceso entre el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) por este caso.

Los funcionarios declararon que no recibieron ninguna presión de Estrada, principal señalado en la adquisición fraudulenta de estas pruebas.