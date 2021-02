Exjefe de Inteligencia de Jimmy Morales es el lobista de Bukele en Washington

Mario Duarte ejerció como jefe de Inteligencia del gobierno del expresidente Jimmy Morales, además, fue uno de los principales actores que generó la no renovación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Actualmente Duarte es lobista en Washington D. C., y durante los últimos seis meses ha tratado de mejorar la imagen del Presidente de El Salvador ante el Gobierno, Congreso y Senado de EE. UU. Sin embargo, no ha tenido éxito.

En una publicación del 21 de febrero, el medio salvadoreño El Faro dio a conocer que Mario Duarte es el consultor que la firma de lobby Sonoran Policy Group designó para que se encargue de establecer una mejor relación entre Bukele y funcionarios estadounidenses, senadores y congresistas. Según El Faro, esta empresa fue contratada el 20 de agosto de 2020 por el Gobierno salvadoreño y el monto del contrato es de US$450 mil.

La firma de lobby para la que trabaja Duarte es propiedad de Robert Stryk, un lobista que tuvo su mayor auge durante la administración del presidente Donald Trump. El New York Times explicó que fue la empresa de lobby más contratada por la cercanía de Stryk con el exmandatario estadounidense y sus funcionarios.

En sus redes sociales, el exjefe de Inteligencia de Guatemala, presume su excelente relación con el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ron Johnson. En su cuenta de Instagram postea fotografías con Johnson y las acompaña de mensajes en los que resalta la lucha contra el comunismo en Latinoamérica.



Nayib Bukele, presidente de El Salvador, contrató a Duarte para mejorar sus relaciones con funcionarios de EE. UU.

Sin éxito

Bajo la asesoría de Duarte, el Presidente salvadoreño no ha tenido mucho éxito en Washington D. C. La última polémica de Nayib Bukele ocurrió a inicios de febrero y es sobre su fallido intento de reunirse con funcionarios del presidente de EE. UU., Joe Biden. Según la Associated Press, una fuente de la administración Biden les informó que Bukele viajó a Washington D. C. y pidió una reunión con altos funcionarios estadounidenses encargados de ver asuntos en la región, pero no fue atendido. Por medio de sus redes sociales el mandatario salvadoreño ha negado que haya sido rechazado durante su viaje a Washington D. C.

El 3 de diciembre de 2020, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado emitió una carta dirigida al ex secretario de Estado de EE. UU., Michael Pompeo, para que él y el embajador Johnson explicaran por qué habían guardado silencio cuando Bukele irrumpió en el Congreso de ese país el 9 de febrero de 2020. Esta carta fue firmada por senadores demócratas y republicanos. Esto pese a que, debido al gobierno de Jimmy Morales, Duarte obtuvo más cercanía y mejor relación con miembros del Partido Republicano, porque fueron el mayor soporte en su estrategia para no renovar el mandato de la CICIG, según publicaciones en redes sociales de senadores y congresistas republicanos.

Parte de una familia de militares

Mario Duarte está casado con Brenda Zaldaña Bustamante, hija de Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, oficial del Ejército condenado a 25 años de prisión por el Tribunal de Mayor Riesgo C, por su participación en la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen. Además, Zaldaña Bustamante es sobrina de Édgar Ricardo Bustamante Figueroa, exjefe de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad durante el gobierno del Partido Patriota, entre 2013 y 2015.