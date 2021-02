Tres de los candidatos que buscan ser elegidos por el Colegio de Abogados

Una jueza, un exministro de Gobernación y un exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, intentan llegar a la CC.

Patricia Gámez: “No depender de la generación de dietas”

La abogada Patricia Elizabeth Gámez Barrera, aspira a ser magistrada suplente de la CC. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, se ha desempeñado como jueza de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente. Fungió como jueza con competencia exclusiva para delitos de Alto Impacto, actualmente es docente universitaria y capacitadora en diversos programas de formación para jueces de Paz.

¿Cuál sería su principal eje de trabajo en la CC?

– Modificar el sistema para que los suplentes no reciban dietas solo por integración, porque si no los convocan no ganan nada. El hecho de que los suplentes solo sean llamados para integrar eventualmente los obliga de alguna manera a dedicarse a actividades privadas, lo cual les resta independencia. Uno de los ejes principales también es la certificación de la CC en las normas ISO 9001, para que los procedimientos sean controlados y verificados.

¿Qué proyectos se tienen para los departamentos?

– Los sistemas de digitalización, con esto se permitirán acercar los servicios de justicia constitucional al usuario, se generarían enlaces que posibiliten las audiencias públicas virtuales.

¿Qué se hará con el abuso del amparo?

– Depende de la cultura jurídica que se maneje en el sistema de Justicia. Debe haber una proyección a nivel de los abogados litigantes, para el buen uso de la garantía del amparo porque el abuso de su utilización no es bueno.

¿Cómo puede un magistrado garantizar su independencia?

– El magistrado es el responsable de garantizar a los ciudadanos la independencia con la que actúa y eso es evitando vínculos con personas, entidades o grupos que comprometan el ejercicio libre de parte del juez constitucional y que le impida trabajar con absoluta imparcialidad.

Eduardo Mayora: “Aprovecharía los medios digitales para acercar la CC a los abogados”

Eduardo Mayora Alvarado aspira a ser magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2024. Mayora fungió como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín y fue parte del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 1998-2000. Desde 1998 es socio de la firma de abogados Mayora & Mayora.

¿Cuál es la principal prioridad en su proyecto de trabajo?

– El proyecto más importante siempre es esa administración de justicia con independencia, sin caer en un sesgo partidario de grupos de interés, es lo que me ha motivado a participar en esta elección.

¿Cómo agilizaría los procesos judiciales en otras regiones del país?

– Siempre ejercería la función jurisdiccional con absoluta independencia y aprovecharía los medios digitales para acercar la CC a los abogados y ciudadanos de otras regiones del país. Se continuaría con la automatización de los sistemas de Corte.

¿Qué otros sistemas automatizará en la CC?

– Se debe continuar con el proceso de digitalización de los expedientes y documentación de la Corte, servirse de la tecnología para sistematizar la jurisprudencia y desarrollar publicaciones digitales y en línea por tópico y por tema para distribuirla a estudiantes, profesores, abogados, jueces y magistrados.

¿Considera que hay independencia en la actual CC?

– Es de reconocer que actuaron con independencia, fueron objetos de ataques, incluso los hicieron penalmente responsables de sus resoluciones, pero eso no es conducente al Estado de derecho y no debería ocurrir.

Francisco Rivas: “Las mafias van a presionar en la Corte, pero estoy preparado”

El abogado y notario, Francisco Manuel Rivas Lara, es candidato a magistrado titular de la CC. Fungió como ministro de Gobernación en el periodo del presidente Jimmy Morales, anterior a ese cargo fue fiscal y secretario del Ministerio Público (MP), en donde se desempeñó como auxiliar fiscal en la Fiscalía de la Mujer. Fue fiscal de la Unidad Especializada Contra delitos de Narcotráfico, Lavado de Dinero y Defraudación Tributaria, así como jefe de la Unidad de Métodos Especiales.

¿Cuál sería el primer eje de su plan de trabajo en la CC?

– Lograr interconexión con el Organismo Judicial, Defensoría Pública Penal y MP, para fortalecer el sistema informático y obtener una justicia pronta y cumplida que actualmente no se tiene.

¿Hay algún plan de trabajo para los departamentos?

– Abrir más sedes de la CC en las regiones del país o en las cabeceras más importantes tomando en cuenta los casos en cada uno de los departamentos, llevar cursos y talleres de actualización a los agremiados en las regiones.

¿Habrá algún beneficio para los trabajadores de la CC?

– Dignificación para los trabajadores de la Corte porque no se reconocen sus derechos, ellos no tienen estabilidad laboral, son los que tienen menos prerrogativas, es personal con muchas capacidades.

¿Cómo blindarse de los ataques que sufrió la actual magistratura por sus resoluciones?

– Los ataques vendrán, pero estoy dispuesto a enfrentarlos como lo he hecho como servidor público, he enfrentado a toda clase de criminales y definitivamente las peores mafias van a presionar en la Corte, especialmente las de cuello blanco, pero estoy preparado.