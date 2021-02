MP pide 50 años de cárcel para señalado en caso Véliz Franco

El juicio por la muerte de Isabel Véliz Franco llegó a su fin y para el próximo lunes se tiene programada la sentencia. Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo es el señalado de haber ultimado a la menor de 15 años en 2001.

El Ministerio Público pidió 50 años de prisión para el señalado, quien declaró por última vez ante el Tribunal de Mayor Riesgo A.

“La relación que tuvimos fue de amistad nunca fue mi novia. Al menos una vez sí me leyó la mano, allí me sorprendió porque ella tenía esas dizque cualidades, o sea que era bruja, que Dios me perdone si hablo mal de ella”, dijo Bolaños ante el Tribunal.

Desprestigiada

Rosa Elvira Franco, madre de Isabel, lamentó que al inicio de la investigación su hija fue desprestigiada por agentes policiales que justificaron las causas del hecho.

“Ha habido una constante durante estos 20 años de desacreditar a Isabel y decir que ella tuvo la culpa, y aunque hubiese sido una prostituta de lo peor, merece justicia, yo estoy en su representación porque ella ya no puede hablar”, expresó.