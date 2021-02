MP pide 50 años de prisión para Gustavo Bolaños por el asesinato de Isabel Veliz

El Ministerio Público (MP) solicitó 50 años de prisión para Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo por la muerte de Isabel Veliz Franco quien tenía 15 años cuando desapareció el 16 de diciembre de 2001. La menor fue hallada muerta dos días después en un terreno baldío de San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

De acuerdo con el MP, Bolaños Acevedo – quien tenía 37 años cuando ocurrió el crimen, tuvo una relación sentimental anormal con la joven.

La investigación del MP determinó que un agente de la PNC justificó la muerte de Veliz al asegurar que los vecinos decían que ella era una joven que mantenía relaciones con los choferes. Además, el agente dijo que la víctima emanaba olor a licor pero una prueba forense determinó que solo tenía 0.2 por ciento de alcohol.

En la audiencia de conclusiones que se llevó a cabo este jueves, Bolaños Acevedo aseguró que nunca tuvo una relación de noviazgo con la adolescente. “La relación que tuvimos fue de amistad nunca fue ni novia, nunca nos agarramos de la mano. Al menos una vez sí porque me leyó la mano, allí me sorprendió porque ella tenía esas disque cualidades o sea que era bruja, que dios me perdone si hablo mal de ella” dijo el acusado.

Rosa Elvira Franco, madre de la menor habló por última vez ante el Tribunal. “Era muy bonita mi hija y eso no es pecado, ha habido una constante durante estos 20 años de desacreditar a Isabel y decir que ella tuvo la culpa, y aunque hubiese sido una prostituta de lo peor merece justicia, yo estoy en su representación porque ella ya no puede hablar”, manifestó Franco.

La audiencia para la lectura de la sentencia contra Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo se realizará el próximo lunes a las 8:30 horas en el Tribunal de Mayor Riesgo A.

*Con información de José Manuel Patzan.