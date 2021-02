La de la danta

El Mirador, Reino Kan o Reino de la Serpiente. Es una ciudad del préclasico tardío Maya, situada en la Cuenca del Mirador, en el departamento de Petén, Guatemala. Data del 600 a.C. y fue parcialmente abandonada ca. 150d. de C. Fue posteriormente reocupada en el periodo clásico tardío y finalmente abandonada en el siglo IX d. C. En la selva subtropical muy húmeda, resalta la cúspide de La Danta, la pirámide más grande en volumen del mundo descubierta por el Doctor Richard Hansen.I zq. Imagen Lidar de La Danta y su entorno. Lidar es una tecnología de detección por luz y distancia, la cuál ha ayudado a descubrir miles de estructuras prehispánicas por debajo de la densa selva. (su acrónimo en inglés es: Light Detection And Ranging). Derecha abajo. Reconstrucción hipotética de El Mirador: Terre W. Rutledge

¿ Sobrevivirá el quetzal debido a la pérdida de su hábitat ?

! Debemos como raza humana, despertar y parar la agonía del planeta !

A través de los siglos el quetzal ha sobrevivido, desde su simbolismo mitológico en los panteones Maya y Mexica, a la frágil especie que hoy habita en los bosques nubosos de Mesoamérica.El ser humano es quien hoy pone en riesgo su hábitat destruyendo sus corredores ecológicos, arrinconándolo, mientras el quetzal es testigo de la tragedia de la desaparición de otras especies en su entorno.

Esta imagen es parte de la exposición fotográfica “Serpiente Emplumada” que es un resumen fotográfico del largometraje documental (puedes verlo en línea en: rickylopezbruni.net) con el mismo nombre apoyado por Volaris, que narra las vivencias que llevaron al cineasta y antropólogo autodidacta Ricky López Bruni a unir la voz y los mensajes de artistas, arquéologos, guardarecursos, historiadores, naturistas, empresarios y políticos en un mensaje de alerta sobre la destrucción que el humano le hace al planeta.

Ricky López Bruni, nació en Nueva York y vivió su infancia en Guatemala y México. Ha dedicado 30 años de su vida documentando y estudiando a esta elusiva ave de la mitología de las culturas Mesoamericanas en los bosques nubosos de Chiapas, Guatemala y Costa Rica.

Su fotografía se ha expuesto en Shanghai – China, San José – Costa Rica, Sevilla y Madrid en España, Sundance, Atlanta y Washington D.C. en Estados Unidos, Guatemala, Tapachula y CDMX en México, Lisboa – Portugal, y en importantes museos como el Musee Quai Branly y Louvre en Paris, Francia.

Es Asociado en Artes Fotográficas del Art Institute de Atlanta, Embajador de Turismo de Guatemala, autor y editor de 25 libros de gran formato, entre los que sobresalen el del Quetzal Ave Indiana, Guatemala Inédita y el de Juan Pablo II Mensajero de la Paz, a quién siguió con su cámara durante muchos años.

Puedes ver el documental Serpiente Emplumada en línea en: rickylopezbruni.net