Giammattei asegura que no hay fraude y cuestiona denuncia

El presidente Alejandro Giammattei está seguro que en el caso de la adquisición de pruebas falsas de COVID-19 que costaron al Estado Q7.3 millones “más que fraude, es solo una irresponsabilidad administrativa”.

El mandatario dijo que eso es lo que reveló una investigación de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC).

Pese a que el Ministerio de Salud Pública denunció que las pruebas suministradas por la sociedad anónima Kron Científica e Industrial eran falsas e inservibles, Giammattei aseguró que el caso no es exactamente como lo plantea la cartera, porque “lo que existió fue una irresponsabilidad administrativa en la ejecución de las fianzas de cumplimiento de contrato”.

La denuncia presentada por Salud detalla que fueron compradas 30 mil pruebas -a un costo de Q7.3 millones- para los hospitales en Huehuetenango, Chimaltenango y Zacapa.

El Presidente también dijo que el verdadero problema era no haber cobrado la fianza y que el caso fue “tergiversado por personas que están interesadas en desviar la atención de lo que realmente pasó”.

Sin embargo, la empresa estadounidense Atila Biosystems emitió un comunicado para informar que ninguno de sus empleados había suministrado las pruebas a Kron, por lo que el caso se trataba de un posible fraude local.

Después de que el Presidente emitiera declaraciones sobre el caso que calificó como irresponsabilidad administrativa, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia emitió un comunicado para intentar matizar el pronunciamiento de Giammattei y señaló que “de acuerdo con las investigaciones que llevan adelante en el Ejecutivo, se determinaría si también hubo omisión en el cobro de la fianza de cumplimiento del contrato”.

“Me enteré que eran falsas cuando me denunciaron”

¿En su opinión quién es el responsable (de la compra de pruebas falsas)?, preguntó la diputada Karina Paz al exgerente general del Ministerio de Salud y ahora viceministro de Cultura y Deportes, Ronaldo Estrada. La respuesta del funcionario fue que no tenía la mínima idea y agregó que se reuniría con sus abogados para determinar qué hará.

Si alguien vendió pruebas falsas, a mi criterio los únicos responsables son los de la empresa, dijo Estrada. ¿Cuándo tuvo conocimiento de que las pruebas eran falsas?, cuestionó de nuevo la legisladora. “Me di cuenta cuando me enteré que estaba denunciado, la semana pasada”, respondió el Viceministro. Estrada también reconoció que no ha presentado denuncia en contra de la empresa.

El funcionario acudió ayer al Congreso a una citación de la UNE para explicar todo el proceso de compra a Kron Científica e Industrial. El bloque cuestionó la apresurada adquisición que se llevó a cabo entre el 7 y 8 de septiembre y el pago casi inmediato que se realizó al proveedor.

El funcionario aseguró que estaba sorprendido de que la ministra Amelia Flores lo denunciara… “¿Por qué me denuncian a mí? ¿Por qué no a toda la gente?”, indicó Estrada, quien no quiso revelar nombres de los posibles implicados.

El Viceministro, en un intercambio de palabras con el diputado Orlando Blanco, dijo que todo el evento y documentación lleva filtros y que en el caso de las 30 mil pruebas jamás tuvieron conocimiento que fueran falsas. Inicialmente estas pruebas para detectar la enfermedad serían enviadas a zona 7, pero debido a que no cuentan con cuartos fríos fueron enviadas a Chimaltenango y Zacapa, “no hay ningún delito en cambiar el lugar de entrega”, refirió.

Blanco, como presidente de la Comisión de Previsión Social del Congreso, envió una solicitud al presidente Giammattei, para que se declare lesivo el contrato.

Kron guarda silencio

En tanto, la diputada Evelyn Morataya, pidió a la Comisión de Salud del Congreso citar a la empresa proveedora para que rinda cuentas sobre los productos que fueron entregados al Ministerio de Salud. Luis Alfredo Arocha, representante de Kron, respondió por medio de una carta en la que indicó que por el momento no era posible dar declaraciones debido a que hay un proceso administrativo en su contra.