Pruebas falsas: Qué sucedió y los posibles implicados

La Bancada UNE citó a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para hablar sobre la compra de pruebas falsas de detección de COVID-19 que compró el gobierno. La titular de la cartera de salud, Amelia Flores dijo que estas pruebas no fueron utilizadas.

“Las pruebas fueron adquiridas para el Hospital de Chimaltenango y el Área de Salud de Huehuetenango… como expertos en salud se dieron cuenta que no reaccionaron estas pruebas confirmatorias, ellos no aplicaron la prueba a ningún paciente” resaltó Flores.

El gobierno pagó Q7.3 millones por los insumos para estos hospitales y de Zacapa.

La funcionaria detalló que los químicos biólogos de los referidos hospitales alertaron el 22 de noviembre sobre las deficiencias de las pruebas. Los centros recibieron los tests el 17 y 22 del mismo mes pero fueron devueltas al MSPAS luego de que se identificaron las irregularidades.

Flores indicó que esta semana se realizará una auditoría interna del proceso y para detectar anomalías que serán notificadas a la Contraloría General de Cuentas (CGC). La funcionaria resaltó que durante diciembre del año pasado se notificó al presidente Giammattei y la Comisión de Transparencia comenzó el proceso de acompañamiento al MSPAS.

La funcionaria también reveló que a pesar de que las pruebas no ingresaron en la bodega del MSPAS porque fueron entregadas por la empresa en los centros de Chimaltenango y Huehuetenango, existe documentación de la entrada de los tests al almacén central.

Los documentos fueron firmados el pasado 27 de noviembre por Byron Echevería Ochoa y Claudia Fuentes, quienes ya no trabajan para el MSPAS y la cartera no tiene claro qué puestos desempeñaban.

La Ministra de Salud también señaló que recomendará al presidente Alejandro Giammattei declarar lesivo el contrato con Kron, S. A, compañía que el año pasado recibió por contratos con Guatemala Q21.7 millones.

“El presidente está enterado de todo y está consciente de esto, vamos a recomendar esto porque es un recurso que ha sido asignado para COVID-19” finalizó la funcionaria.

Posibles implicados

Oscar Dávila, Comisionado Presidencial Contra la Corrupción detalló durante la citación que el 26 de enero se recibió la alerta sobre 30 mil pruebas falsas que tenían un costo de Q245 cada una. El contrato para la adquisición de los tests se le adjudicó a la empresa Kron Científica e Industrial S.A. que se hacía pasar como representante de la entidad Atila Biosystem Inc.

Ronaldo Estrada Rivera exgerente general administrativo financiero del Ministerio de Salud y actual viceministro de Cultura y Deportes está vinculado a la compra de pruebas falsas de COVID-19.

Dávila señaló que podrían estar implicados en el proceso de aprobación del contrato el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, la viceministra Administrativa, Nancy Pezzarossi, José Ernesto Monzón servidor público nombrado para análisis y calificación, adjudicación o rechazo de oferta, Sara Lau jefa de sección de presupuesto, el fallecido Franciso Teisen, coordinador general de Hospitales, Odilia Coronado, asesora jurídica.

Pezzarossi, quien estaba en la citación, dijo que están en proceso de investigación. “El proceso administrativo eminentemente se dio dentro de la gerencia general junta con la administrativa, el jefe de compra y el analista, en ese momento el jefe era el licenciado Estrada” concluyó.

Amelia Flores habla sobre las investigaciones de pruebas falsas y el implicado en el contrato

Piden investigación a Martínez

El diputado Orlando Blanco de la bancada UNE señala que uno de los responsables de la compra fraudulenta en el MSPAS es Ronaldo Estrada Rivera ya que durante el mes de septiembre cuando se realizó la adquisición de estas pruebas, fungía como gerente general administrativo financiero del Ministerio de Salud.

“Estrada fue colocado por Miguel Martínez (exdirector del extinto Centro de Gobierno) y por ello exijo que ambos sean investigados” dijo.

Los parlamentarios también piden al presidente Giammattei la destitución inmediata de Ronaldo Estrada y piden al Ministerio Público (MP) gestionar de inmediato su captura para que no se escape como Giorgio Bruni, ex secretario privado del presidente Giammattei, según declaraciones de los congresistas.

“Queremos que se investigue a Miguel Martínez, señor comisionado, porque él es responsable de que Estrada haya llegado al Ministerio, tenemos información que este señor ha estado detrás de varios negocios en la administración pública” enfatizó Blanco.

De acuerdo con la Ministra de Salud, Estrada está “preocupado” por el contrato y se presentó ayer a su despachó. “A mi no me corresponde realizar ningún retiro de esta denuncia, es un proceso que está, es difícil entenderlo cuando una persona entra en el proceso penal. No se está acusando a nadie, sin embargo, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario” detalló Flores quien señaló que Estrada ya se encontraba en el cargo cuando ella asumió el control de la carrera.

El diputado Orlando Blanco pide que se investigue a Miguel Martínez por colocar a Ronaldo Estrada Rivera en puestos estratégicos para el manejo de compras en varios ministerios.

La vacuna

Flores hizo un llamado a la población que no se deje engañar sobre la vacuna que ingresará al país y reiteró que será distribuida de manera gratuita por el personal del MSPAS.

“No oigan ningún anuncio que esté ingresando al país por otras vías, se van a hacer daño a su salud” resaltó la ministra.