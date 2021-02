Indagan sobre el criterio de candidatos a la CC referente al aborto y la pena de muerte

Los consejeros Julián Saquimux, docente de Medicina y el decano de Ciencias Químicas y Farmacia, Pablo Oliva, plantearon algunas de las preguntas más reveladoras para los candidatos a integrar la CC. A otros aspirantes se les preguntó por casos específicos que los vinculan. La posibilidad de una nueva instancia contra la corrupción fue otra de las preguntas clave.

Juan Carlos Godínez

Defendió el derecho humano de los abogados de no ser señalado “por los casos que defienden”, al ser cuestionado por la defensa como en el caso Los Huistas.

“No creo en la pena de muerte; soy de la corriente garantista”, dijo y recordó que el Pacto de San José limita su aplicación. Estoy en contra del aborto; soy católico de toda la vida. Sobre la vinculación con el caso Comisiones Paralelas, confirma que se reunió con Gustavo Alejos, pero no profundizó en detalles.

Delia Marina Dávila Salazar

La magistrada de la CSJ expuso que la actual Corte fue electa por mayoría en el Legislativo de ese entonces, del PP y Lider, que necesariamente tuvieron que hacer una negociación en el Congreso. Apuntó que ese sistema debe cambiar. En opinión de Dávila, hay capacidades instaladas para combatir la corrupción, sobre todo en la FECI, pero anotó la necesidad de tener más jueces y fiscales independientes.

Mynor Eduardo González Méndez

De llegar a la CC propondrá que los amparos en materia laboral sean resueltos lo más pronto posible, ya que la demora es tal, que hay personas que mueren sin una respuesta. Se manifestó en contra del aborto, pero en un caso concreto en el que tenga que opinar, se tomará como pleno de magistrados. Sobre la pena de muerte, dijo que ha sido un recurso “publicitario” ante el aumento de muertes violentas.

William Gilberto Bobadilla López

Destacó la importancia y necesidad de magistrados estadistas, con visión de Estado y generacional. Que las resoluciones de la CC faciliten la legitimación del sistema, expresen valores sociales y preserven la cohesión social. Titubeó ante las preguntas sobre el aborto y la pena de muerte, por considerar que no podía expresar su criterio durante un minuto. No comparto el criterio de quitarle la vida a alguien, expresó.

Omar Ricardo Barrios Osorio

Se pronunció en contra de instituciones sin ningún control al estilo de una “corte celestial”, como se le ha llamado a la CC. Una institución con la naturaleza de CICIG ya no se va poder, aunque todos quisiéramos que existiera porque esta CICIG estaba anclada a uno de los acuerdos de Paz y era la que combatía los CIACS, expuso.

Gloria Patricia Porras Escobar

Basó su presentación en exponer los resultados durante su gestión, de explicar el criterio técnico para aprobar un bono salarial para los trabajadores y en la defensa de las objeciones en su contra. Su trabajo se evidencia porque apenas tiene 24 acciones pendientes de resolver, mientras que otros tiene 400, dijo.

José Alfredo Aguilar Orellana

Que el Estado haya tenido omisión en la no protección de grupos vulnerables no puede legitimar el aborto, aseguró ante el Consejo. No comparto la aplicación de la pena de muerte. Guatemala no tiene regulación que prohiba ni que limite el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Constitución no nos señala un camino, por ahora, mencionó.