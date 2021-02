Gobierno guarda silencio sobre señalado en compra irregular

La empresa Kron Científica e Industrial, S. A., que adjudicó productos farmacéuticos falsificados al Ministerio de Salud para detectar el coronavirus, vendió al Estado solo el año pasado Q21.7 millones. La última adquisición fue por Q7.3 millones en insumos para los hospitales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango”, casualmente estos tres departamentos fueron los que recibieron alrededor de 30 mil pruebas de COVID-19 que no eran genuinas. Según el departamento de Comunicación del Ministerio de Salud, se presentó la denuncia al MP, pero para no afectar las pesquisas no darán información.

Uno de los principales funcionarios señalados es Ronaldo Estrada Rivera, actual viceministro del Deporte y la Recreación y quien fue el gerente general Administrativo Financiero del Minisiterio de Salud y asesor del Ministro de Relaciones Exteriores en 2020. Participó en las elecciones pasadas como candidato a concejal por el municipio de Guatemala.

La titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, indicó que de existir algún delito se presentará la denuncia correspondiente. Sobre el Viceministro señalado no hubo ningún pronunciamiento.

“Se determinó que un kit de pruebas PCR (15 mil) asignado a Huehuetenango, cuya compra fue a nivel central, no cumplió con los estándares de calidad, por lo que se notificó al Laboratorio Nacional”, dijo el director del Área de Salud de Huehuetenango, Juan Francisco Robles.