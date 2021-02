La de tu madre gringo!

San Bartolo ha sido un lugar en el que me he maravillado, pero también ha sido un lugar de conflictos en mi vida.

Cuando estábamos fotografiando el libro Ciudades Sagradas Maya, estuvimos conviviendo en campamentos arqueológicos durante seis meses, regresando de una expedición de 4 días al Gringo Perdido, que era nuestra base en la civilización, mi amigo el Chiqui Cofiño había invitado al Presidente Berger y una comitiva de extranjeros a cenar al Gringo, enlodados hasta la coronilla pasé saludando al presidente y no tardó en invitarme a un Zacapa, muy amable pero yo no bebo, le contesté, insistió el Presidente hasta que me pusieron el primer Zacapa en la mano y como 10 zacapas más tarde yo ya estaba hasta atrás. Mi esposa estuvo insistente llamando y pues no le contesté, ya que se empurraba con eso de la bebida alcohólica y pensé, una mentirita blanca no va cambiar nada. Al día siguiente amanecí con una goma que pa que les cuento, tempranito empezó a tronar mi celular y le contesté a la señora, después de escuchar sus efusivas acusaciones, le conté que había cenado con el Presidente, y paketekuetes le conté eso, se hizo toda una película que hasta danzarinas exóticas y lo peor que puede pensar una mujer de un hombre salió a flor. Yo muy convencido mantuve mi teoría que fue una cena seria y que como se le ocurría acusarme que había bebido! Bueno… dos mese después estábamos en San Bartolo con mi equipo de trabajo, la señora y el arqueólogo Dr. Edwin Román. San Bartolo tuvo un incidente meses antes, donde en una visita de directores de Instituto Nacional de Antropología e Historia habían hecho una visita y descubrieron un rinconcito con un rótulo que decía “Bar Tolo” y botellas de cerveza y licor acumuladas en una esquina de tres temporadas de trabajo en campo, cuando estás en estos campamentos encerrado hasta dos meses sin ver civilización, pues unas chelitas al final del día ayudan un poco. En fin a base de lo encontrado, se sacó un decreto que en los sitios arqueológicos no se pueden consumir bebidas alcohólicas, punto.

Nos preparábamos para ir a fotografiar los murales ese día cuando escuchamos que sobrevolaban helicópteros y enviaron los picops a ver quién era. Para mi gran sorpresa veo bajarse del picop al presidente Berger y al verme lo primero que dijo (con mi seño al lado) miren, el Ricky López, traigan el Zacapa! Bueno se armó la de San Quintín, las trompas le llegaban hasta la frontera con México. Gracias a el Dr. Román no se puso más grave el asunto, ya que rápidamente le informó al presidente que era prohibido consumir bebidas alcohólicas por decreto y que no lo podía permitir. Cometí el error de pedirle al presidente no mencionara aquella noche donde me puse hasta las manitas y pues le valió abuelitas y el bullying siguió durante todas sus tres horas de visita. Esa amigos, fue la última vez que dije una mentira en mi vida.

Heather Hurst fue la primera persona que dibujó excepcionalmente el mural, National Geographic, escaneó en directo secciones del mural, hasta que aparecimos nosotros!

El mural en la pared oeste de San Bartolo tiene un poco mas de 10 metros de largo. Debido al estrecho túnel no se había logrado reproducirlo fotográficamente en su totalidad.

Ni pierdas el tiempo en tratar de fotografiarlo, nadie ha podido hacerlo en planamente, me dijo el arqueólogo gringo abusivo!

Me senté adentro de la estructura y se me ocurrió algo genial, con la ayuda de un sistema de puntos de referencia e hilos a nivel hice 290 fotografías individuales y el diseñador gráfico Byron Ortiz unió mi rompecabezas fotográfico en Photoshop, y fue la primera vez que fue recreado fotográficamente en su estado original. (foto arriba de las fotos.)