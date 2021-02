La del mural

A 500 metros al este de la Plaza Central en San Bartolo, se encuentra el Templo de las Pinturas, bautizado así por los bellos murales mitológicos narrativos encontrados en sus paredes. El segundo grupo arquitectónico es denominado: “Las Pinturas”, nombre que se le dio por el hallazgo de pinturas encontradas en su interior. Está ubicado a 500 metros al este de Las Ventanas, mirando hacia el oeste. Su estructura central, Estructura # 1, se eleva a más de 26 metros y está perforada por cuatro excavaciones de saqueadores, dos en su frente y dos en su parte posterior.

En dicha estructura se observan seis etapas de construcción las cuales, a partir de la evidencia cerámica, corresponden al Período Preclásico. Su fase final de construcción se cree fue entre el 100 A C y 100 D C, cuando se rellenaron para que se formara una base estable para la estructura.

Es en esta penúltima fase de construcción , Pinturas Sub-1, donde se encuentran los murales policromos narrativos , por los que el sitio es hoy conocido. Este mural se encuentra notablemente conservado dentro de la cámara de la estructura y ha sido uno de los mayores descubrimientos mayas encontrados en los últimos años.

“…Fue como descubrir la Capilla Sixtina, sin saber que existió el Renacimiento”, El presenciar este mural es un acontecimiento de un sentimiento único. Los lineamientos, los colores y todos los pequeños detalles expuestos manifiestan la exquisitez de sus pintores y ponen a la luz una plástica tan perfecta para aquellos remotos tiempos.

Este descubrimiento obligó a replantear las teorías que los estudiosos tenían sobre las pinturas mayas, atribuidas por lo general, al período Clásico Tardío. Esta época se caracterizó por el dominio de la línea y el uso de la paleta de colores, pero hoy esto se descubre en un Período Formativo Medio, marcando de este modo, una nueva era dentro del conocimiento de la Civilización Maya. “…El descubrimiento fue accidental , algo del destino, porque yo fui con un grupo de 5 personas a buscar estelas, ya que habían rumores que “huecheros” o saqueadores, habían encontrado 3 estelas esculpidas en esa área. Fuimos a documentar y tomar fotos de estas estelas, entonces llegamos a este sitio y después de dos días de camino y sin agua, yo entré a un túnel de “huecheros” sólo a quitarme del sol y aquí fue donde encontré un fragmento del mural…”(Dr. Edwin Román). La última vez que se encontraron unos murales de esta categoría fue en “Bonampak”, México. Este enorme descubrimiento es como un libro abierto maya que cuenta la historia sobre la creación del mundo, representada por medio de textos jeroglíficos y ceremonias de ascenso al trono. El soberano recién entronizado está acompañado por un texto con un glifo de ajaw, que quiere decir “señor” o “gobernante”, titulo más alto entre los soberanos mayas. Esto determina una clara unión entre el estrato social con autoridad política y un poder sobrenatural del orden cósmico.

El mural muestra un retrato detallado sobre la mitología maya de la creación, lo que constituyó uno de los programas artísticos más desarrollados que se consagraron a la mitología nativa conocida para el Nuevo Mundo Prehispánico. Su antigüedad es excepcional, fechada para el primer siglo a.C.

Los murales de San Bartolo son únicos, no sólo por el tiempo en que fueron hechos sino también por el lugar en que se encontraron. Era difícil creer que un sitio tan pequeño, comparado con Tikal o Mirador, tuviese algo tan grande como estas pinturas, que determinan la existencia de una sociedad bien organizada y consolidada. Las pinturas demuestran que la escritura maya ya estaba desarrollada en las Tierras Bajas para el año 100 d.C.

El arqueólogo encargado me dijo que no me tomara la molestia en tratar de fotografiarlo, ya que los de National Geographic, acababan de estar ahí y no habían logrado más que escanear partes del mural, y como soy necio, me encantó que me retara así, mañana les escribo sobre los resultados.