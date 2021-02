La de la capilla Sixtina Maya

Visité el sitio arqueológico San Bartolo en varias oportunidades. Las primeras visitas fueron poco después que se publicara el descubrimiento de estos maravillosos murales olvidados en la densa selva petenera.

La neta, se queda uno con la boca abierta y tu imaginación vuela a aquellos tiempos de una de las civilizaciones más alucinantes del mundo.

Estos túneles de excavación se mantienen cerrados y solo unos cuantos suertudos hemos tenido la oportunidad de estar en vivo y a todo color frente a ellos. En parte tienen mucha razón de no abrirlos al público, ya que el humano lleva humedad y puede causar efectos adversos a su conservación, nunca he entendido como teniendo algo así de maravilloso, no se han hecho réplicas de los mismos, así como las réplicas de los murales de Bonampak, que están en el Museo de Antropología de México.

La pirámide de las Pinturas tiene ocho edificaciones superpuestas. Los murales se encuentran en la séptima construcción (de afuera hacia adentro

El túnel de la pared del norte es sumamente estrecho y difícil de fotografiar, se usó un lente super angular para lograr captarlo.

Primer plano de uno de los cuatro bebés, nacido de una calabaza con sus cordones umbilicales aún unidos, simboliza las cuatro direcciones cardinales del mundo. Están representados como cuatro individuos y como pareja de gemelos. El par izquierdo tiene cordones umbilicales rojos sólidos y el par derecho tiene bandas. El par superior tiene el pelo corto, el par inferior tiene coletas.

Al centro del mural una joven doncella se arrodilla sosteniendo una canasta llena de tamales, transportando comida del inframundo. También está representado el dios del maíz. Una deidad central en el panteón maya, símbolo del centro mundial, dios civilizador, portador de vida y resurrección que proviene del ciclo agrícola, extiende sus brazos para recibir los dones de la pareja arrodillada. Mira hacia atrás por encima del hombro al resto de sus asistentes.

El mural se ha preservado solo, durante miles de años, ya que sus condiciones ambientales siempre fueron las mismas. La temperatura nunca cambió ni un grado. El objetivo de estabilizar y hacer la réplica es para mantener los murales perpetuamente vivos ya que el continuo contacto con el ser humano modificaría, de manera drástica el medio ambiente y causaría su deterioro.

Estas pinturas son uno de los tesoros más grandes que forman parte del pasado de la gran Civilización Maya que apreciamos y admiramos en nuestro presente y deberíamos usar para el conocimiento de nuestras futuras generaciones.