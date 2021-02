Gobierno desmiente información sobre posible toque de queda

El Gobierno de Guatemala indicó por medio de sus cuentas oficiales, que en redes sociales está circulando información falsa respecto a un posible toque de queda mañana con el fin de impedir la manifestación convocada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).

Las autoridades mencionaron que no es algo que estén analizando e invitaron a la población guatemalteca a no dejarse llevar por información falsa, divulgada por medio de páginas no oficiales en las redes sociales.

La publicación falsa, señala que el Gobierno no está de acuerdo con las manifestaciones masivas en su contra, por lo que analizan medidas de seguridad o un toque de queda e insta a exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.

#IMPORTANTE | El @GuatemalaGob

insta a la población guatemalteca a no dejarse llevar por información falsa, divulgada por medio de páginas no oficiales.

Codeca convocó para mañana a una manifestación masiva que saldrá de los cuatro principales ingresos de la ciudad para luego dirigirse a la Plaza de la Constitución en la zona 1 capitalina.

Según informaron los representantes de Codeca, la manifestación se llevará a cabo para exigir la renuncia del Presidente Alejandro Giammattei y la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, por no tomar acciones inmediatas respecto a los actos violentos en contra de las mujeres y niñas registrados en las últimas semanas.

Una de las representantes mencionó que Codeca estará nuevamente en las calles para protestar en contra del sistema “criminal y corrupto” y exigirán que se lleve a cabo un proceso de Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional y Popular.

La petición de la asamblea se debe a que consideran que “existe un abandono de las verdaderas necesidades de los pueblos indígenas y campesinos del país”.

Los manifestantes se reunirán a partir de las 07:00 horas en Metronorte, zona 18; la Calzada Roosevelt, el Trébol y el Obelisco para dirigirse a la zona 1.