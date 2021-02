Empresa vinculada a esposo de Zury Ríos debe US$1.5 millones en regalías al Estado

Según un oficio enviado por el Ministerio de Energía y Minas a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en la cual le solicitaban información sobre las empresas que tienen pagos pendientes de regalías, regalía especial y participación estatal, la empresa Latin American Resources Ltd. adeuda al Estado, desde 2016 hasta octubre de 2020, US$1 millón 542 mil 883.20, unos Q11 millones 957 mil 344.80 al tipo de cambio del día.

Latin American Resources Ltd. tiene como presidente ejecutivo en Guatemala a Gregory Charles Smith, un empresario estadounidense que contrajo matrimonio el año pasado con la excandidata a la Presidencia del partido Valor, Zury Ríos.

Según Market Screener, un sitio web de noticias financieras, Smith, de 60 años, es fundador de la empresa Petrolatina Energy Ltd.; además, ha sido director de cinco compañías vinculadas a la extracción de petróleo y otros minerales.

El sitio también señala que Smith posee el 25 por ciento de las acciones de la minera de extracción de oro Endomines AB, de la cual es director ejecutivo, y cuyas acciones ascienden a US$12.2 millones.

En el caso de la deuda, el Ministerio de Energía y Minas se ha limitado a enviar solicitudes de pago cada mes, según los documentos públicos que se encuentran en la página web de la institución; sin embargo, no ha iniciado procesos legales para que esta empresa y otras dos que también adeudan recursos cancelen las regalías que tienen pendientes.

La empresa es la misma que esta semana fue denunciada por haber contaminado afluentes de ríos cercanos a la laguna Lachuá en Alta Verapaz, en donde tienen el contrato petrolero 1-2005.

Vínculos con aspirantes a la CC

El abogado Luis Alfonso Rosales Marroquín, actual vicepresidente del Congreso electo por el partido Valor de Zury Ríos, ha sido mencionado como uno de los aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad por parte del Legislativo.

Rosales Marroquín ha sido durante varios años abogado personal de Ríos, y lo fue también de José Efraín Ríos Montt en el caso por genocidio que debió enfrentar antes de su fallecimiento.

El Vicepresidente del Congreso, según el edicto publicado en el diario de Centro América en septiembre pasado, fue el encargado de casar a Ríos con el empresario petrolero.

Rosales Marroquín tiene aspiraciones como candidato a magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad por el Congreso. Roberto Molina Barreto, excandidato Vicepresidencia por el partido Valor también se postuló para reelegirse por la Corte Suprema de Justicia.

elPeriódico intentó conocer las razones por las que la empresa no ha pagado las regalías al Estado desde 2016. Sin embargo, el único número que aparece como contacto de Latin American Resources en Guatemala señala que este tiene daño en la línea.

Una denuncia por soborno contra el ex-Ministro

En noviembre de 2019, Smith hizo una denuncia en el Ministerio Público en contra del exministro de Energía y Minas Luis Chang, así como contra Marvin Mérida por soborno.

“El señor Claus Marvin Mérida Jiménez y el ministro Luis Chang, ambos me pidieron el dinero y también pidieron trabajo para cuando ellos no estuvieran en el Ministerio y me dijeron que despidiera a Andrea María Fajardo López, quien es la Gerente General de la empresa”, señala el documento.

Según la denuncia, los señalados habrían pedido US$240 mil a cambio de no quitarle la licencia con que cuenta actualmente la empresa. Hasta el momento, por el caso no ha habido capturas o audiencias de los señalados.

En su momento los señalados negaron haber pedido sobornos a la empresa presidida por Smith.