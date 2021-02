San Marcos: madre usó vídeo de vigilancia para localizar al acosador de su hija de 9 años

Una madre localizó al supuesto acosador de su hija de 9 años, en la zona 5 del municipio de San Marcos.

El conductor de un vehículo comenzó a seguir a la menor que se dirigía a comprar tortillas. La niña corrió a su casa para alertar a su familia. El incidente quedó grabado en cámaras de vigilancia.

La madre de la menor solicitó las imágenes del sector. Los vídeos le permitieron identificar el vehículo y a la personas que fue localizada en un Carwash.

La madre presentó las imágenes a la policía pero no realizaron ningún arresto. Mientras que el Ministerio Público indicó que no podían accionar de forma inmediata porque el hombre no fue detenido en flagrancia y tenían que esperar la investigación.

En el departamento de San Marcos, se reporta hasta el momento según la Procuraduría General de la Nación un total de 11 alertas por desapariciones.