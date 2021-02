La del fuego

En 2012 de hice una serie de videos para promocionar Guatemala, la idea era crear un viaje mágico realista, cuatro chicas viajando por Guatemala, cada una de ella representa uno de los colores del maíz y los 4 puntos cardinales de la Cosmovisión Maya ( casi nadie entendió el concepto), utilizando los elementos naturales como bases de las historias: agua, fuego, tierra, viento. Mostrando una Guatemala llena de maravillas naturales, un país con mucha historia por medio de impactantes imágenes. Cervecería Centro Americana apoyó el proyecto y encontramos aliados en el ex canciller Carlos Raul Morales y ex vice Canciller Rodrigo Vielmann y lanzamos la campaña con el Ministrerio de Relaciones Exteriores, con la colaboración de la página “Perhaps You Need a Little Guatemala”, en alianza con páginas como Guatemala Impresionante y otras, la campaña fue vista por millones de personas y se logró el objetivo de promocionar Guatemala, con una visión fresca y diferente.