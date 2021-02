Más de dos años sin cumplir el cierre técnico del vertedero de Amsa

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que desde 2019 se solicitó el cierre técnico del vertedero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa); sin embargo este no se ha cumplido.

Según el MARN, se pidió la ampliación del Plan de Gestión Ambiental para el cierre, pero no cumplió con los términos de referencia y aspectos legales para su aprobación. Se dio una prórroga, no obstante, aún no se ha entregado la nueva estrategia.

Desde diciembre de 2020 se han reportado incendios en el interior de Amsa sin la posibilidad de controlarlos. Además, el colapso del sistema de manejo de desechos ha ocasionado que el vertedero sea uno de los focos de mayor contaminación para el río Villalobos y Lago de Amatitlán.

Incendio sin controlar

El fin de semana la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realizó acciones para combatir y controlar el incendio en el kilómetro 22 de la CA-09 en Villa Nueva, en las plataformas uno, dos y tres de Amsa. A pesar de los esfuerzos, no se ha podido extinguir y el humo afectó a varias zonas de ciudad de Guatemala, Villa Nueva y Mixco.

Autoridades informaron que no hay personas ni viviendas en riesgo.