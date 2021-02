Identifican falencias en convocatorias para la CC

Los intereses del crimen organizado y grupos de poder por cooptar la Corte de Constitucionalidad (CC) evidencian el agotamiento del sistema de elección y designación de sus integrantes, se concluyó en un foro convocado por el Movimiento ProJusticia. “El crimen organizado está engullendo las instituciones y los bloques tradicionales”, dijo Carmen Aída Ibarra, directora de la organización.

La CC se integra con un titular y un suplente designados por el Ejecutivo, el Congreso, la CSJ, el CANG y el Consejo Superior Universitario, pero desde la convocatoria se identifican falencias.

El Ejecutivo ya anunció que no efectuará un proceso público bajo ninguna metodología; la CSJ suprimió el requisito de no estar afiliado a partido político y del Congreso hay experiencia de elecciones que no privilegian a los más idóneos, expuso Anely Noriega, de ProJusticia.

La elección en el CANG responde a popularidad y a mecanismos clientelares, de acuerdo con el panelista Oswaldo Samayoa, y tampoco garantiza alguna verificación de los requisitos para ser magistrado, como ocurrió con la elección de Mynor Moto.

Del CSU, se rescata que exige a los aspirantes una declaración jurada de no estar vinculados con intereses del crimen organizado, narcotráfico o corrupción.