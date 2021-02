Apoyo a Moto desde la bancada Bien

En redes sociales circularon fotografías y un video en las que Sandra Lorena de León Teo, diputada por el distrito de Izabal de la bancada Bien, celebró la elección del exjuez Mynor Moto Morataya como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) en enero pasado.

En las fotografías se observa que la legisladora festejó junto a otras profesionales con una manta, en la que se encuentra un retrato de Moto.

Moto Morataya tiene una orden de captura por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia por su vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020. La jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, declaró al exjuez en rebeldía, luego que el Ministerio Público (MP) allanó dos residencias y no lo localizó.

Según De León, revisó las propuestas de los candidatos del CANG y votó por Moto, por considerar que en “su calidad de juez ha sido muy objetivo en sus resoluciones”. “Lo hice con toda la buena fe del mundo, con el derecho de elegir”, agregó.

No obstante, la diputada refutó que fue una decisión en conjunto como asociación y no personal, que no se conocían en ese entonces antecedentes en contra de Moto.