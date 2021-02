Consejo de la Carrera Judicial señala que Moto continúa en situación de excedencia

El Consejo de la Carrera Judicial informó que Mynor Moto Morataya continúa en situación de excedencia, es decir, sin ejercer el cargo de juez y sin una solicitud para revertir ese estatus.

La excedencia es una situación en la que el juez deja de prestar el servicio y no percibe salario, con posibilidad de volver al puesto. Ante esto y al no tomar posesión como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) se prevé que Moto no goza con el derecho de antejuicio.

De acuerdo al Consejo se realizó la sesión ordinaria con la agenda establecida. Agregaron que se recibió la notificación por parte de la agente fiscal del Ministerio Público (MP), Mayra Girón sobre la emisión de orden de captura contra Moto Morataya.

Hoy la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) informó que el Juzgado de Mayor Riesgo “D” a cargo de Ericka Aifán ordenó la detención de Moto por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia por su vinculación al caso Comisiones Paralelas 2020.

El MP realizó diligencias de allanamiento en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal.