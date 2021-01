EE. UU. busca combatir las causas de la migración: pobreza, corrupción e inseguridad

En rueda de prensa desde Washington D. C., Estados Unidos, la asistente especial del presidente Joe Biden y coordinadora de la Frontera Sudoccidental, Roberta S. Jacobson, dijo que no tienen previsto continuar con la deportación de personas a Guatemala bajo el acuerdo de Tercer País Seguro.

El Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) fue firmado en 2019 por el exministro Enrique Degenhart y el mismo contemplaba que cualquier menor no acompañado o persona que no tuviera vigente una visa podría ser deportada inmediatamente a Guatemala para completar su trámite de estatus legal.

“Con Guatemala es el único acuerdo –ACA– que fue actualizado del Triángulo Norte, pero las deportaciones bajo ese acuerdo han sido suspendidas desde marzo del año pasado por razones de COVID-19 o salud. Actualmente no hay planes para trasladar personas bajo el acuerdo”, dijo Jacobson.

Sin embargo, la Asistente de Biden no precisó si dentro de su planificación tienen contemplado que el mismo continúe vigente.

Corrupción, pobreza e inseguridad

Jacobson enfatizó en las intenciones del Presidente de

EE. UU. por reformar las políticas migratorias, principalmente en combatir las razones por las que las personas deciden migrar hacia el país norteamericano.

Según la Coordinadora, pretenden atacar la corrupción, pobreza e inseguridad, ya que son los principales factores por los que las personas deciden migrar. Además, recordó que las políticas migratorias buscan que el ingreso legal a EE. UU. sea de una forma “más justa y humana”.

Jacobson también enfatizó que buscarán expandir el acceso a protección internacional, por medio de la reconfiguración del sistema de asilo y refugiados. La funcionaria recalcó que lo que buscan es agilizar la resolución de las solicitudes de asilo ya existentes y que tardan meses en ser resueltas.

Asimismo, la funcionaria señaló que en esa readecuación del sistema de asilo van a priorizar la salud pública y la reunificación de familias.

“A los migrantes que están pensando salir hacia EE. UU. les digo que la situación en las fronteras no ha cambiado, ustedes se ponen en riesgo y a sus acompañantes. Los procedimientos para entrar a EE. UU. no van a cambiar de la noche a la mañana, el viaje es especialmente peligroso en medio de una pandemia”, expresó Jacobson.

Programas antiguos dejan lecciones

Jacobson dijo que lejos de considerar como un fracaso los programas implementados durante la administración de Barack Obama, como el de Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte, aprendieron de ellos y por eso buscan atacar las causas de la migración.

“Hemos aprendido bastante en la administración de Obama de cómo podemos enfocar nuestra asistencia en comunidades que son las que mandan migrantes por razones de seguridad o económicas y cómo podemos trabajar con las mismas comunidades, asegurando que la asistencia llegue a las personas que la necesitan; nuestra asistencia no es suficiente, es por eso que necesitamos socios en el sector privado porque a mí me parece que el sector privado no ha contribuido lo suficiente”, indicó Jacobson.

Además, señaló que los resultados de los programas de ayuda implementados por Obama no fueron como esperaban, porque los mismos fueron interrumpidos y los fondos para Centroamérica fueron reasignados durante la administración de Donald Trump.

“Hemos visto realmente con una tristeza enorme una política de separación de familias de la administración anterior y queremos realmente cambiar esa situación”.

– Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Biden.