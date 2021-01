Derecho de antejuicio está en duda

El abogado Alfonso Carrillo, quien presentó una acción de amparo ante la (CC) en contra del Congreso para dejar sin efecto la toma de posesión del juez Mynor Moto como magistrado titular de la CC, señaló que la licencia o excedencia con la que cuenta Moto y que vence el próximo 13 de abril, no lo mantiene en el cargo de juez y ha perdido su inmunidad por lo que puede ser investigado y capturado.

El abogado precisó que Moto entregó el cargo de juez de forma “voluntaria” y esto se constata en el acta de fecha 26 de enero de 2021, en la cual se hace formal la entrega del cargo junto con el equipo de cómputo.

“La excedencia se otorga sin goce de salario y no se acreditará al tiempo de servicio para efectos de determinar antigüedad, prestaciones laborales e indemnización. El señor Moto alega estar en excedencia, pero dejó de ejercer el cargo de juez y ya no ocupa el puesto y no goza de antejuicio”, precisó.