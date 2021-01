MP pide revocar la libertad a Solórzano Foppa

El MP pide que Francisco Solórzano Foppa vaya a prisión preventiva por incumplir con la medida sustitutiva en un caso por violencia contra la mujer. El exjefe de la SAT señala que se busca desprestigiar su candidatura a la presidencia del CANG.

El caso comenzó por un tuit de Solórzano que causó agravio a la presentadora de ‘Vea Canal’, Karina de Rottman, en 2017. Un juzgado dictó falta de mérito a favor de Solórzano, en junio de 2019, pero en 2020 la Sala de Apelaciones de Femicidio revocó la decisión y lo ligó a proceso por violencia contra la mujer. El denunciado interpuso un amparo que sigue sin resolverse en la CSJ, indicó.

Para asegurar su permanencia en el proceso, Solórzano Foppa debía presentarse a registrar su impresión dactilar en el Módulo de Control de Cumplimiento de Medidas Sustitutivas del MP, en los primeros cinco días de cada mes.

Por el atraso de un vuelo, Solórzano explica que volvió a Guatemala el 6 de enero y ese mismo día se presentó al juzgado como prevención ante la “campaña de desprestigio” que visualiza en su contra.

Solórzano asegura que no incumplió porque no se deben computar días inhábiles, sábado 2 y domingo 3. También menciona que el Artículo 50 de la Ley del OJ establece que los “plazos no corren por legítimo impedimento” como lo fue el retraso de su vuelo, por las restricciones de la pandemia.

Luego de analizar los argumentos de cada parte, el juez segundo de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer deberá emitir su resolución.

El MP informó que al otorgarse la medida sustitutiva, (Solórzano) tuvo conocimiento que debía cumplir en su totalidad con las medidas impuestas, y si incumplía alguna de ellas se le revocarían.

Señalamiento

“El 15 de enero me postulé para la Junta Directiva del CANG. El 18 el MP pide que se me revoque la medida sustitutiva y me manden a prisión, esto a pesar de haber cumplido con mi obligación de ir a firmar. Así se mueve Consuelo Porras y sus mafias”, publicó Solórzano en Twitter.

“No hay ninguna relación entre la investigación que desarrolla la Fiscalía de la Mujer, derivado de la denuncia presentada, con su candidatura a la cual tiene derecho”, indicó el MP al consultar sobre el señalamiento de Solórzano en redes sociales.