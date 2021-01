Mineduc sin datos certeros sobre deserción escolar en 2020

“Nosotros asumimos que en la primaria y preprimaria logramos mantener la matrícula por dos factores: los alimentos llegaron a la puerta de la casa y los niños tuvieron seguro escolar”, dijo la ministra de Educación, Claudia Ruiz, la semana pasada en una citación con diputados del Partido Semilla. Según el Ministerio de Educación (Mineduc), el año pasado, pese a la pandemia del COVID-19, hubo menos deserción que en 2019, pero el gobierno no puede hablar con propiedad sobre esos datos.

El Mineduc informó que en 2020 abandonaron los estudios 63 mil 855 estudiantes en los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y primaria para adultos. La cartera de Educación asume que la baja en la deserción se debe a la entrega de alimentación escolar y el seguro médico otorgados a los alumnos. Sin embargo, el legislador Alberto Sánchez, integrante de la Comisión de Educación del Congreso, señaló que la forma de obtener las estadísticas no es certera.

A decir de Sánchez, el gobierno no es claro en dar a conocer el impacto de los programas implementados para los estudiantes del sector público el año pasado; tampoco se ha informado sobre la calidad educativa. Durante la citación, la ministra Ruiz dijo que para realizar esa medición se incluyen factores como la cobertura, asignación de docentes e infraestructura; pero no brindó datos precisos. La bancada Semilla pidió un informe al Mineduc, el cual no ha sido trasladado.

Otros cálculos

Verónica Spross, analista de Empresarios por la Educación, indicó que una encuesta realizada por la iniciativa Gran Campaña por la Educación reflejó que la deserción en 2020 podría alcanzar el 15 por ciento, lo cual contrasta con el dos por ciento que el Ministerio reporta como cifra oficial de abandono de estudios.

Spross señaló que la forma de evaluar el absentismo escolar utilizada por la cartera de Educación podría dar una idea de la deserción escolar, pero la cifra real se tendría que ver reflejada con el número de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2021. La consultora manifestó que una de las principales preocupaciones sobre deserción ocurre en el ciclo básico, pues se teme que a consecuencia de la pandemia del coronavirus, muchos jóvenes hayan optado por trabajar para obtener ingresos para su familia.

Sin evaluar a graduandos

El año pasado, el Ministerio de Educación canceló la evaluación en las materias de Lenguaje y Matemáticas que todos los años se realiza a los graduandos. La justificación de la ministra Claudia Ruiz fue que, en las fechas contempladas para dichos exámenes, los contagios de coronavirus estaban en su pico más alto. Pero el repunte de casos de COVID-19 durante la primera ola se registró entre junio y julio, y el ciclo escolar se extendió hasta diciembre.