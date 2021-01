“Hay mecanismos de protección para las mujeres, pero no tienen recursos”

¿A qué se debe el repunte de violencia contra las mujeres?

– Estos repuntes los veníamos estudiando junto al Ministerio Público desde los primeros meses de la pandemia, porque dejamos de escuchar sobre ellos. En Guatemala hay, en promedio, de tres a cuatro muertes violentas diarias contra las mujeres. Y durante la pandemia vimos que ya no eran femicidios sino desapariciones en el mismo número, lo cual era una cifra que nos alarmaba enormemente.

Tenemos varios obstáculos que se suman uno al otro. La falta de ingreso de las mujeres y de comunicación, la imposibilidad de las entidades del Estado en atender, y a nivel estatal la falta de priorización de las necesidades de las mujeres. Vemos una cadena que explica este repunte. De alguna manera se ha dicho que es una prioridad, pero no se han otorgado recursos para hacerlo.

¿Qué hacer en un sistema de justicia saturado que no elige sus Cortes?

— Es importante la investigación con perspectiva de género porque se puede observar la historia de violencia previa. Hablamos de crímenes de odio, que se deben entender e investigar para poder responder. La justicia especializada en femicidio en Guatemala está, pero no tiene cobertura nacional. Hasta que no la tenga no vamos a poder reducir la impunidad, porque el sistema se queda supremamente corto. Sabemos que se han generado los mecanismos de protección, pero no tienen ni los recursos ni el apoyo político para que sean exitosos.

¿Cuál debería ser la respuesta del Estado?

— Necesitamos la criminalización del delito, que le dice a la sociedad que este tipo de violencia es inaceptable y será castigada. En segundo lugar, necesitamos la recolección de datos. Guatemala es el único país que todavía no tiene una encuesta de prevalencia de violencia. En una política integral para la atención de las mujeres debemos tomar en cuenta la prevención primaria. Se debe invertir desde la primera infancia, en la educación e igualdad.