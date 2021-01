Diputado publica nombres de 13 migrantes que habrían muerto de forma violenta en Tamaulipas, México

El diputado representante del distrito de San Marcos, Mario Gálvez, publicó un listado de 13 guatemaltecos que habrían fallecido de forma violenta en Tamaulipas, México. Los migrantes eran originarios de los municipios de Comitancillo, Sipacapa y Catarina según declaraciones de comunitarios.

Gálvez Muñoz publicó en redes sociales una carta en la que se solidarizó con las familias de las víctimas.

De acuerdo con el parlamentario, las personas asesinadas el pasado fin de semana fueron identificadas como: Santa Cristina García Pérez, Dora Amelia López Rafael, Paola Damaris Zacarías Gabriel, Oscar Velásquez Ramírez, Edgar López y López, Adán Coronado Marroquín, Marvin Alberto Tomás Tomás, Élfego Roliberto Miranda Díaz, Osmar Neftalí Miranda Baltazar, Robelson Elías Tomás Isidro, Anderson Marco Antulio Pablo, Rivaldo Danilo Jiménez Ramírez e Iván Gudiel Pablo Tomás.

El diputado representante del distrito de San Marcos, Mario Gálvez, da a conocer los 13 nombres de personas que murieron en México. pic.twitter.com/NfR9muFFAz — Enrique García (@EgarciaelP) January 25, 2021

El gobernador departamental de San Marcos, Luis Carlos Velásquez, también manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas e informó que coordina las acciones para que se inicie el proceso de repatriación de los cadáveres a sus comunidades y dieron un aporte a los parientes para cubrir los gastos de sepultura. El funcionario dijo que espera que los cuerpos sean trasladados a Guatemala y no sean enterrados como xx en México.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) indicó que los datos no son oficiales porque el proceso de identificación de cuerpos no ha finalizado. La cancillería señaló que no les manifestaron un tiempo estimado para la confirmación por el estado de los cuerpos.



El fin de semana, la a Fiscalía de Tamaulipas, México reportó la localización de dos vehículos y 19 cuerpos calcinados en un camino rural de una zona fronteriza de México con Estados Unidos.