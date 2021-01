Salud analiza cambios en los protocolos para quienes ingresen al país

Guatemala mantuvo cerrado el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) por más de seis meses debido al incremento de casos de COVID-19 en el país; esa medida buscaba evitar el ingreso de personas que portaban el virus y lo propagaran en el territorio nacional.

Sin embargo, a finales de septiembre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en coordinación con la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), determinó que los viajeros solamente tenían que presentar una prueba PCR o de antígeno negativa para coronavirus.

Al inicio se exigía que la prueba se hubiera efectuado en las últimas 72 horas antes del ingreso al país, pero posteriormente ese tiempo se amplió hasta 96 horas.

Desde finales de 2020 varios países comenzaron a adquirir las vacunas contra el COVID-19 y han logrado vacunar a casi 50 millones de personas en todo el mundo, por lo que según la ministra de Salud, Amelia Flores, están trabajando sobre los lineamientos de ingreso de viajeros al país.

“Uno de los temas que estamos trabajando es en relación a los lineamientos que vamos a tomar –para el ingreso de viajeros al país– porque las personas que ya han sido vacunadas en otros países no tienen porqué traer sus resultados de PCR o antígeno”, señaló Flores.

El exintegrante de la Coprecovid, Eduardo Arathoon, señaló que aunque las disposiciones deben ser dictadas por el MSPAS, todavía no se sabe si una persona ya vacunada “pueda seguir desarrollando la enfermedad, porque puede ser que no tenga síntomas, pero sí contagie”.

En la misma línea se pronunció la vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), Alicia Chang, quien dijo que todavía se encuentran realizando estudios a nivel mundial para determinar si una persona puede seguir transmitiendo la enfermedad.

“Esta vacuna tiene la ventaja que protege de la enfermedad, en el sentido que las personas no van a tener signos graves y si al caso lo que van a tener es el virus replicándose en su vía respiratoria pero no se van a convertir en personas sintomáticas, pero no excluye la posibilidad que puedan transmitir la enfermedad; es algo sobre lo que nosotros todavía no tenemos información”, dijo Chang.

Laboratorio en

el Aeropuerto

Desde principios de año Francis Argueta, titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), señaló que fue instalado un laboratorio privado que hace las pruebas dentro del Aeropuerto en caso que los viajeros no cuenten con el test, los mismos estén vencidos o no sean válidos en el país.