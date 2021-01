La de Moctezuma

Bernal Díaz del castillo lo describió en su crónica como un hombre de hasta cuarenta años, buena estatura, proporcionado, cenceño, pocas carnes, de un color no muy moreno sino con un color y matiz de indio, con el cabello no muy largo, solo le cubría las orejas, barba negra y rala, rostro alegre, ojos expresivos que denotaban amor o menester de gravedad, pulido y limpio, se bañaba cada tarde, nunca utilizaba su ropa mas de un día; tenía muchas mujeres por amigas y dos cacicas por legítimas mujeres, pero era limpio de sodomías. Contaba con dos cientos principales en otras salas junto a la suya para atenderlo, quienes tenían que ir descalzos al visitarlo y dirigirse con las palabras: “Señor” mi Señor, mi Gran Señor” sin darle la espalda y con la vista abajo. La pieza en su cabeza es solo uno de muchos penachos que poseía Moctezuma y no se trata de una pieza única e irremplazable. Según una teoría, Hernán Cortés entabló conversaciones con Moctezuma, incitándolo a convertirse a la religión católica monoteísta y a ser vasallo del Rey Carlos I. Esto concienció a Moctezuma de la guerra que se aproximaba y probablemente para comprar tiempo para organizarse, dio a Cortés con otras 158 piezas el famoso Penacho de Moctezuma, en forma de regalos para el rey Carlos I. Arte: Ludwing Paniagua

