Guatemala bajo la lupa

elPeriódico

Galdámez es ligado a proceso

Estuardo Galdámez, exdiputado del partido FCN-Nación, enfrentará proceso penal por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada en el caso que el Ministerio Público (MP) denominó Asalto al Ministerio de Salud. Durante la segunda parte de la audiencia de primera declaración, la defensa de Galdámez presentó sus argumentos, sin embargo, la juzgadora indicó que había información de una “posible comisión de ilícito y Galdámez había participado en el mismo”.

Emisoras Unidas

Colom está internado en hospital privado

El expresidente de la república, Álvaro Colom, se encuentra internado en un hospital privado debido a que presenta complicaciones en su salud, confirmó este jueves su abogado. En el marco del proceso penal y por orden judicial, el sindicado debía ser evaluado por expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Sin embargo, a pesar de estar bajo arresto domiciliario, no se le ha podido ubicar en su residencia y, por lo tanto, está pendiente de ser examinado, constató Jorge Granados, del departamento Técnico Científico del ente forense.

Prensa Libre

Comerciantes protestan por restricciones

Comerciantes del Mercado Central en la zona 1 de la capital están inconformes con las nuevas restricciones del Gobierno, que establecen que los mercados del país deben cerrar a las 14 horas para prevenir contagios de coronavirus. Inquilinos de varios mercados se reunieron para protestar en contra de las medidas tomadas por el Gobierno.

La Hora

Diputados del Parlacen

Según información que dieron a conocer algunos diputados del Parlamento Centroamericano, todos los miembros de ese foro regional deben pagar un seguro médico que no presta algunos servicios y cuya sede está en Panamá. Un parlamentario indicó que “ni siquiera hacen pruebas de COVID-19” y, sin embargo, cancelan alrededor de US$ 300 mensuales que son descontados de los casi US$ 5 mil que cada uno devenga mensualmente, ya que cada uno gana USD$ 1,200 de salario base, USD$ 2,908 de dietas que se dividen en quienes integran comisiones y sesiones plenarias, así como US$ 350 de bono compensatorio.

Soy 502

Niña muere por desnutrición

Conmoción y tristeza provocó el fallecimiento por desnutrición de una niña de cinco años en Petén. Sus padres no tenían cómo ni dónde velarla y lo hicieron sobre el suelo de tierra de su humilde vivienda. El hecho ocurrió en el barrio El Esfuerzo, del municipio de La Libertad, en Petén. Según varios vecinos, la niña tenía varios días de estar enferma, sus papás trataron de ayudarla con medicina natural, pero su cuerpo estaba muy débil, debido a la falta de alimentación adecuada.