Ex-Directora de la Diaco denuncia a funcionarios de Economía por difamación

Silvia Escobar, extitular de la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), denunció al ministro de Economía, Antonio Malouf, y al viceministro de Inversión y Competencia, Lizardo Bolaños Fletes, argumentando que fue destituida por difamaciones en su contra al vincularla con irregularidades en una cotización dentro de la unidad que dirigió.

Escobar, quien fue destituida el pasado 12 de enero, llegó al Tribunal Duodécimo de Primera Instancia Penal en la Torre de Tribunales, en donde presentó la demanda.

Señalada

Según el comunicado emitido por el Ministerio de Economía, Escobar fue destituida por estar involucrada en la cotización irregular para la compra de material informativo para los usuarios de esa dependencia.

“Las autoridades superiores del Ministerio de Economía decidieron dañar mi honorabilidad y trayectoria profesional de más de 20 años”, indicó la exfuncionaria.

Escobar asegura que el proceso fue transparente y apegado a la ley, ya que se efectuó un concurso en el portal de Guatecompras, el cual fue autorizado por el Viceministro de Inversión y Competencia. Agregó que la forma en la que fue destituida no fue profesional y no es un caso de corrupción, ya que no tuvo acceso a ninguna cantidad de dinero de la Diaco.

Sobre la denuncia, el Ministerio de Economía emitió un comunicado con el siguiente mensaje: “Las autoridades de Economía reiteran su compromiso con la cultura de eficiencia, eficacia y transparencia, tomando las decisiones administrativas en el ámbito de las facultades legales aplicables a los marcos de confianza”.