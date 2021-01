Ejecutivo trata de adjudicar Q229.42 millones en un proceso irregular

La constructora Construdam, propiedad de Denizard Aqueche Medrano se vio inmersa en la adjudicación de un proceso irregular dirigido por la Dirección General de Adquisiciones del Estado (DGAE) para el Ministerio de Educación (Mineduc) por el suministro de 960 estructuras metálicas para techos en canchas deportivas en las escuelas a nivel nacional.

El diario La Hora señaló que Construdam fue beneficiada al proceso por la presión de diputados del Congreso porque “es parte de los acuerdos alcanzados” por la alianza oficialista.

Construdam ofertó Q229.42 millones, en el concurso abierto identificado con el NOG 1092150, junto a 14 empresas más. Sin embargo, existía un requisito especial que solicitaba que todas las hojas de las ofertas debían llevar la firma y sello del propietario, representante legal o mandatario y no solamente el de la constructora.

Este requisito lo cumplieron solo dos empresas, entre ellas no estaba Construdam. No obstante la Junta Calificadora adjudicó el contrato. De acuerdo al acta de anulación 12-2020 del concurso DGAE 03-2019, los documentos físicos que presentó Aqueche no cumplieron con esta condición, pero los documentos escaneados sí.

Luego que varias constructoras participantes presentaron su inconformidad ante la decisión, la junta aceptó que Construdam no había cumplido los requisitos y aseguraron que fueron “sorprendidos en su buena fe” y desconocen el momento en que se dio el cambio de documentos.

Negocios millonarios

Aqueche Medrano es dueño de la empresa Construdam, la cual ha ganado más de Q633.67 millones en contratos con el Estado de 2004 a la fecha. De ese monto Q490 millones 916 mil 964.24 se dieron de 2016 a 2019 durante el periodo del expresidente Jimmy Morales.

Para iniciar 2021 el Fondo de Desarrollo Social (Fodes) del ministerio de Desarrollo (Mides) le adjudicó un contrato de Q6.24 millones para el mejoramiento de un camino rural en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos de cemento hidraúlico de una distancia de 1.8 kilómetros.

El proceso estuvo abierto por un mes y se recibieron dos ofertas, la otra empresa fue Constructora San Rafael por Q6.61 millones.

Exempleado de diputado

Una investigación de elPeriódico tuvo acceso a la hoja de vida de Aqueche Medrano, quien es ingeniero civil, evaluador de impacto ambiental y auditor ambiental de 43 años. En su curriculum vitae acredita dentro de su experiencia laboral que de junio a agosto de 1997 trabajó como asistente de ingeniería para la empresa Construec, propiedad del exdiputado de la bancada de FCN-Nación, Edin Leonel Casasola Martínez.