Más de 9 mil migrantes hondureños han ingresado a Guatemala para avanzar a EE. UU.

Pese a las barricadas conformadas por la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército, las autoridades de Migración indicaron que unos 9 mil hondureños han ingresado de forma irregular al país desde el viernes último, con el anhelo de llegar a territorio mexicano y avanzar hacia Estados Unidos.

Durante la tarde de ayer varios hondureños resultaron heridos en las trifulcas que se dieron con las fuerzas de seguridad que no pudieron impedir que pasaran a este país. En el kilómetro 177 de los Vados, Chiquimula, los migrantes rompieron la barrera humana de soldados y miembros de la PNC, muchos de los integrantes de la caravana hondureña resultaron heridos al caer y quedar debajo de la multitud.

Sin protocolos

Las autoridades de gobierno en un comunicado catalogaron el problema como una “transgresión a la soberanía nacional”.

“Algunos grupos han violentado la normativa vigente y lograron pasar nuestro territorio, violando las disposiciones legales”, indicaron en el comunicado, en el cual pidieron al Gobierno hondureño contener la salida masiva de sus habitantes.

Guillermo Díaz, director general de Migración, refirió que estas personas avanzan sin cumplir las medidas de seguridad para evitar el contagio de COVID-19.

“Estamos haciendo conciencia. Porque, mire, no tienen mascarilla, no sabemos de dónde vienen, como autoridades estamos viendo el cumplimiento de los protocolos y ya violentaron los protocolos de Salud y Migración. Están en una situación de migración irregular. Es irresponsabilidad traer a los niños, el niño debe ser cuidado y no expuesto”, señaló.

Testimonios

Los grupos que han logrado adentrarse en el país, han buscado apoyo en la Cruz Roja y casas de apoyo al migrante para obtener alimentos y un lugar donde pernoctar.

Los testimonios de la caravana hondureña coinciden en que su país carece de oportunidades de empleo, debido a la pandemia del COVID-19 y por los destrozos que causaron las tormentas Eta e Iota en noviembre pasado.

“Decidí ir a Estados Unidos porque en mi país no hay trabajo, no hay nada, y obligatoriamente tengo que salir porque la pandemia y los huracanes hicieron destrozos en el país”, narró el hondureño Carlos Flores, de 20 años.

Entre los migrantes se pueden observar familias, la mayoría viajan ligeros solo con mochilas y agua, en el trayecto es común escucharlos corear “fuera JOH”, iniciales del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien responsabilizan de su situación.

“He venido a pie, sin dinero, sufriendo. Gracias a Dios ya vamos aquí en Guatemala,” dijo Agustina Rodríguez, de 40 años.

“El Presidente en vez de darnos nos quita, no nos da trabajo, por eso se vinieron esas 7 mil personas”, refirió uno de los migrantes hondureños.

Otro integrante de la caravana dijo: “Los políticos quieren que nos quedemos en Honduras para que votemos por ellos, estamos cansados de votar por corruptos, por narcos, el país está derrotado, no tenemos comida, no hay empleo”.

“No vamos a retornar, ayúdennos no tenemos nada en Honduras, solo queremos pasar, no somos delincuentes, nuestro destino es Estados Unidos, ayúdennos llevamos niños. En Honduras el agua se lo llevó todo”, dijo una mujer mientras lloraba y caminaba con sus tres hijos pequeños, uno de ellos con meses de haber nacido.

Esperanza

Muchos de los migrantes hondureños están convencidos de que el próximo presidente de Estados Unidos Joe Biden, será más flexible que Donald Trump en los temas migratorios, sin embargo, autoridades migratorias de aquel país descartaron la posibilidad de tratos especiales.

“No pierdan su tiempo y dinero y no arriesguen su seguridad y salud”. “Es un viaje mortal”, precisó el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Mark A. Morgan.

“Se necesitan más acciones para abordar la crisis humanitaria y controlar la migración ilegal y el flujo de narcóticos y delincuentes”, manifestó un comunicado de la Casa Blanca.

En México las autoridades han anunciado que no permitirán el ingreso irregular de caravanas y desplegaron cientos de agentes en Chiapas y Tabasco.

Preparados

Carlos López, de la Casa del Migrante, asegura que se preparan para atender a la población migrante que ingresó al país, no obstante, por la pandemia del COVID-19 asegura que la capacidad de atención se reduce a 50 en la casa principal y de 35 a 40 en el anexo, debido a que se debe mantener el distanciamiento social y las medidas de sanidad para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

“No podemos ingresar a todos pero sí se pensó en seleccionar a unidades familiares, mujeres embarazadas y adultos con alguna dificultad”, expresó López. Agrega que para las persona que no puedan ingresar, se tiene previsto el apoyo con sanitarios móviles en las cercanías de la Casa del Migrante y entregarles kits de alimentación, de higiene y de bioseguridad.

Segunda ocasión

Esta no es la primera vez que cientos de hondureños atraviesan Guatemala para llegar a Estados Unidos, en octubre de 2018 miles de migrantes de ese país pasaron por el territorio nacional, sin embargo, muchos se regresaron al llegar al frontera con México a causa del cansancio y la falta de recursos para seguir avanzando. Otros han llegado a la frontera con Estados Unidos pero se han topado con miles de guardias fronterizos y militares estadounidenses.