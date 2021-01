Taiwán ofrece becas a estudiantes guatemaltecos durante 2021

La Embajada de la República de China (Taiwán) en Guatemala, abre convocatoria para dos opciones para estudios superiores en el país por medio de sus programas de becas MOFA e ICDF.

Las becas de Taiwán ofrecen las oportunidades para cursar estudios superiores de licenciatura, maestría y doctorado en prestigiosas universidades del país. Los expedientes requeridos deben ser entregados a Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), a más tardar el 8 de marzo para la beca ICDF y el 5 de abril para la beca MOFA.

Estos programas brindan la oportunidad de llevar a los jóvenes guatemaltecos a conocer la sociedad y la cultura de Taiwán bajo las medidas de bioseguridad

Los programas de becas son coordinados con SEGEPLAN que será el único canal de comunicación entre los solicitantes y la Embajada.

Las becas cubren los costos estudiantiles como el boleto de ida y vuelta por la ruta más directa Guatemala-Taiwán-Guatemala. También cubrirá los gastos de colegiatura, alojamiento entre otros beneficios y, por supuesto, una gran hospitalidad del pueblo taiwanés.

La exbecaria del programa MOFA, Andrea del Valle, quien busca desarrollar una terapia efectiva contra el cáncer, comentó sobre su experiencia de haber estudiado en Taiwán,”Ha sido uno de los mejores lugares que pude elegir para estudiar y profesionalizarme. Estudiar acá es difícil pero muy placentero, vine con muchas ganas de aprender y hacer investigaciones para las carreras que más me interesaban. Todo lo que he encontrado fue difícil pero no es algo imposible, estudiar mandarín también. Por eso los animo para que apliquen a las becas y sigan siempre buscando superarse”.

Para más información sobre las aplicaciones de becas de Taiwán, ingrese a la página web de SEGEPLAN: https://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/sistema-becas