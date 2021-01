CIV adjudica Q315 millones para infraestructura, pero la reconstrucción no empieza

A finales del año pasado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) adjudicó la reconstrucción y reparación de puentes, así como limpieza de carreteras en el oriente del país dañadas por las tormentas Eta y Iota. La suma de los proyectos es de Q315 millones, lo cual representa el 82 por ciento de los concursos otorgados bajo el Estado de Calamidad debido a los fenómenos naturales. Sin embargo, las familias más vulnerables que perdieron todas sus viviendas o partes de ellas deberán seguir esperando, pues la reconstrucción se ve lejana.

El 14 de noviembre del año pasado, el presidente Alejandro Giammattei ofreció que, en tres semanas se tendría listo un censo de las personas albergadas para iniciar la reconstrucción de viviendas. Las compras de los materiales para construir las casas, dijo, se harían por medio de una subasta electrónica inversa (una modalidad que adjudica la compra al proveedor que oferte más barato). Sin embargo, ni del censo ni de la subasta hay señales hasta la fecha.

No solo el gobierno sigue sin iniciar la subasta inversa, sino que el Fondo de Desarrollo Social (Fodes), adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ha comprado materiales de construcción, algunos con sobreprecio, que se prevén destinar para las familias afectadas, aunque de ese trabajo no se conocen detalles. Giammattei había ofrecido entregar dinero por medio de la plataforma del Bono Familia, a las personas cuyas viviendas presentaran daños “menores”, pero eso ya no se realizó, indicó el vocero del Mides, Walter Gómez.

De acuerdo con el portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), David de León, el censo hasta la fecha está conformado por 13 mil 480 expedientes de casas averiadas. Sin embargo, se estima que el total de viviendas con daños leves, moderados o completamente destruidas supere las 80 mil. El trabajo para recabar información lo realizan la Conred, el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, explicó.

Sin definir

Aunque el CIV es el coordinador del Gabinete de Reconstrucción conformado en diciembre pasado para diseñar la estrategia ante los daños por las tormentas, la cartera no tiene claro aún cómo se comprarán los materiales, pues la evaluación se ha dificultado porque en muchos sectores más golpeados por los fenómenos climáticos, como Alta Verapaz, continúan las lluvias y no se ha podido ingresar a algunas comunidades, indicó la vocera del Ministerio, Yasmín Ávila.

La comunicadora indicó que dentro del Gabinete de Reconstrucción se conformaron tres mesas de trabajo: una de Planificación y Presupuesto, otra de Reconstrucción y una más de Rehabilitación. Ávila indicó que, la conformación del censo, dependerá que mejoren las condiciones climáticas en la región.

Puente de Q58 millones

El negocio más oneroso durante el Estado de Calamidad por las tormentas Eta y Iota fue adjudicado por el CIV a Elmer José Cruz Ambrosio, por Q58.8 millones, para la construcción del puente vehicular Santiago en la Ruta CA-9 Norte, en el kilómetro 154, Gualán, Zacapa. También adjudicó la compra de cinco puentes modulares temporales por Q40 millones a la empresa Ingeniería y Ecología, S.A.