La del Carnaval

El carnaval termina con la celebración cristiana de la Cuaresma, cuarenta días antes de Pascua en el día del carnaval (Martedì Grasso o Mardi Gras), un día antes del miércoles de ceniza. Lo celebran por todo el mundo y existen muchas opciones de destinos en donde pasarla bien ese día.

Se dice que el carnaval de Venecia empezó por una victoria de la República de Venecia contra el Patriarca de Aquileia en 1162. Por la alegría de esta victoria, la gente se aglomeró en la Plaza San Marco. Si bien su origen puede estar en el siglo XII, el carnaval fue oficializado cuando Christopher Tolive secretario principal del Dux de Venecia, se lo planteó a las autoridades en 1296 con el fin de que hubiese contacto entre las clases altas y las bajas, entre otros motivos. Durante siglos, el carnaval fue la vía de escape de los ciudadanos para evadirse del gran control del gobierno veneciano. Con la ocupación de Venecia por el ejército de Napoleón Bonaparte, el carnaval quedó prohibido por miedo a las conspiraciones, aprovechando el incógnito.

En lo personal, mi destino favorito para Carnaval siempre será Venecia, no solo por su larga tradición sino por toda la aventura que se vive desde que planeas tu viaje e ingresas a la ciudad, la cual es completamente peatonal, llegas a la estación de tren Santa Lucía o el aeropuerto Marco Polo tomas un vaporetto que te acercará a tu hotel, mientras más cercano a la Plaza San Marco estés, es mejor, ya que fácilmente si te pasas de prosecco o bellinis te pierdes en el laberinto de pequeñas callecitas de la ciudad. Los disfraces son trajes de época del siglo XVII veneciano, como si estuvieran recién salidos de un cuadro. También se organizan muchos eventos y fiestas, algunas de ellas privadas a las que es difícil asistir sin invitación. Los precios de las fiestas también son altos, y una noche puede llegar a costar mas de 500 euros por persona.

Mi primer Carnavale fue como un viaje de reconocimiento de siete días y ver que ondas, reserve con seis meses de anticipación en un hotelito a dos cuadras de la Plaza San Marco. El primer día que salí a hacer fotos, era un caos total, mas de 70 mil personas en la plaza, menos mal ya tenía un poco de entrenamiento de caminar con cámara entre las multitudes de Jueves y Viernes Santo en La Antigua, aún así era muy difícil poder fotografiar sin que te salieran personas alrededor. Lo primero que noté, fue que algunos de los disfrazados se ponían a posar en puntos contra paredes, así solo ellos salían en las fotos y otra particularidad, es que si veían que tenías una cámara fotográfica medio decente, te daban su tarjeta con su correo electrónico y la foto de su máscara, para que les correspondieras su tiempo de modelarte enviándoles tus fotos. En el sexto día, viajando en un vaporetto, conocí a Valerio Perini, un Master Fotógrafo italiano con una larga trayectoria de fotografiar el Carnaval, en esos 25 minutos en la embarcación, me enteré de todas las oportunidades fotográficas de las que me había perdido por haber andado abriendo la boca donde no era. Intercambiamos tarjetas y quedamos en contacto. Fijo planeé un segundo viaje fotográfico al Carnaval con su asesoría y en mi segunda vuelta al carnaval logré mucho mejores imágenes que la primera, pero como mi tío Uge me decía, la tercera es la vencida y espero poder regresar a la mística Venecia y también ir a conocer Pula en Croacia.