En medio de dos tormentas tropicales (Eta y Iota) y la crisis por la pandemia de COVID-19, la administración de Alejandro Giammattei cumple un año.

Él llegó al poder tras intentarlo durante 16 años.

En los discursos de su última campaña Giammattei ofreció impulsar acciones para transparentar el gasto público, reducir los desembolsos innecesarios, premiar la meritocracia, propiciar la inversión extranjera y la disminución de las brechas de desigualdad.

Sin embargo, 12 meses después, el gobierno no ha avanzado en su plan de mandato y empieza su segundo año en medio de una crisis desatada por la poca efectividad en la atención a la pandemia y a la destrucción provocada por los fenómenos naturales, los constantes señalamientos de funcionarios involucrados en actos de corrupción en diferentes carteras y un conflicto con el vicepresidente Guillermo Castillo.

Funcionarios con conflictos de interés

El fundador de Acción Ciudadana (AC), Manfredo Marroquín, indicó que en este primer año “el tema de combate a la corrupción pasó en blanco porque no se introdujo ninguna reforma al sistema o se coordinó para que mejorara la integridad de la gestión pública. Por eso vemos que la corrupción no solo no se detuvo sino que está creciendo”.

Marroquín también señaló que la creación de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción fue una apuesta fallida porque no tiene las capacidades y la independencia para enfrentar el fenómeno de la corrupción. “Se han nombrado funcionarios de alto nivel con abierto conflicto de interés y es evidente que se les pone para aprovechar los cargos públicos para hacer negocios”, dijo el fundador de AC.

Otro de los ámbitos cuestionados por Marroquín en la gestión de transparencia fue el retroceso en el sistema de partidos políticos, en donde “existe un Tribunal Supremo Electoral (TSE) complaciente con los partidos que violan las leyes y que tienen un financiamiento oscuro, todo eso con el aval del gobierno de turno”, agregó.

Un desgaste llamado Centro de Gobierno

En el plan de gobierno las autoridades se comprometían a mejorar la gobernabilidad para una convivencia en paz y en armonía que permitiera la inversión y empleo, pero la politóloga Gabriela Carrera manifestó que el Presidente no supo afrontar las crisis.

“Fue blanco de críticas legítimas a raíz de cuestionamientos por el manejo de crisis y eso se agudizó rápidamente”, dijo Carrera, quien recordó que entre los problemas políticos que afrontó el mandatario se encuentra la creación del Centro de Gobierno y el nombramiento de Miguel Martínez, la ejecución de los fondos de préstamos para el combate de la pandemia y las manifestaciones que se salieron de control y en las que se evidenció una brutalidad policial.

“Su plan se ha visto opacado por vínculos a personas cercanas en casos de corrupción. Los últimos meses ¿qué ha hecho?”, cuestionó la analista política.

También hay responsabilidad de los ministros

El economista Hugo Maúl consideró que la llegada de la pandemia impidió que se comenzara a trabajar con el plan de gobierno en este sector, principalmente porque el Ministerio de Economía (Mineco) está acostumbrado a manejar un presupuesto de Q300 millones, pero se tuvo que hacer cargo del Fondo de Protección al Empleo, para lo cual debía ejecutar Q2 millardos.

“Al Mineco es difícil juzgarlo fuera del Fondo, aunque tuvo un papel protagónico como liderar la observancia de los protocolos –para el combate de la pandemia– en las empresas, mientras que en el caso del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) se debe evaluar la presentación de un nuevo presupuesto”, enfatizó Maúl.

Además, el economista consideró que hay responsabilidad de los ministerios por no ejecutar el plan de gobierno, pero también se debe tomar en cuenta el tema de la pandemia.

El exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, durante la administración de la UNE, Ronaldo Robles, señaló que se “han desaprovechado las políticas sociales, la oportunidad del Estado de tener tanto dinero a disposición para contribuir a reducir las desigualdades que se mencionan en la propuesta de gobierno” ya que el dinero del Bono Familia, que manejó el Ministerio de Desarrollo se quedó en las áreas urbanas y no llegó a la población más necesitada. Enfatizó que durante 2020 se duplicó el número de niños menores a cinco años que manifestaron desnutrición aguda.

Migración, otra materia perdida

El abogado especialista en Derecho Migratorio, Pedro Pablo Solares, recalcó que en 2020 se realizaron acciones encaminadas a facilitar los trámites de los guatemaltecos que residen en el exterior, gracias a los convenios que facilitan la gestión de pasaportes y documentos en el Registro Nacional de las Personas (Renap).

Solares también lamentó que no se hayan visto acciones de la Cancillería para que los connacionales puedan acceder a permisos o una eventual residencia en Estados Unidos, después que su vicepresidenta electa, Kamala Harris, anunciara que se buscaría regularizar la situación de una parte de la población migrante indocumentada.

Noviembre de tormentas

Noviembre de 2020 pasará a la historia no solo por las dos tormentas tropicales que dejaron muerte y destrucción en más de 12 departamentos del país, también por la crisis que desató el gobierno, luego que en el Congreso se aprobara un millonario presupuesto de madrugada y a escondidas. El hecho provocó dos semanas de protestas, en las cuales las fuerzas de la Policía reprimieron a los manifestantes.

Las consignas contra el gobierno incluían la renuncia de Giammattei, la desaparición del Centro de Gobierno y la marcha atrás en el Presupuesto 2021, además de recordar casos de corrupción en el Congreso, Ejecutivo y el Organismo Judicial. Giammattei trató de allanar el camino con el anuncio de que trabajaría en conjunto con el vicepresidente Guillermo Castillo y que el Centro de Gobierno dejaría de existir el 31 de diciembre, mientras que el Congreso archivaba el decreto presupuestario.

Pese a la crisis, el gobierno de Giammattei logró culminar el año con ocho Estados de Calamidad que le permitieron efectuar compras por excepción y aunque el Centro de Gobierno, dirigido por Miguel Martínez fue disuelto, al menos ocho de sus integrantes fueron reubicados en el Ejecutivo. El conflicto con el Vicepresidente también sigue vigente.

Recuento de la pandemia

Luego de 10 meses desde que se detectó la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud reporta que 145 mil 986 personas han sido infectadas con coronavirus y 5 mil 117 fallecieron por complicaciones de la enfermedad.