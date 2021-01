Autoridades del Parque de la Industria negaron atención al padre de una terapista respiratoria

Alexandra Rivera, una empleada del Hospital Temporal del Parque de la Industria, denunció en un vídeo publicado en Facebook que le negaron atención médica a su padre quien dio positivo por COVID-19.

La trabajadora de salud relató que llevó en una ambulancia a su padre porque presentaba una condición grave y tenía poco oxígeno, pero la subdirectora del centro no autorizó el ingreso del familiar de Rivera.

En la grabación, Rivera indicó que trabaja como terapista respiratoria en el Parque de la Industria desde el 23 de marzo de 2020, cuando inició el brote del virus en el país. También aseguró que fue ella quien capacitó al personal para utilizar un modelo de respirador, el mismo tipo que solicitó para atender a su padre pero le fue negado.

“Yo llevé a mi papá a la emergencia esperando que lo atendieran. Iba entubado y esperando que me dieran un poco de lo mucho que yo he dado. No lo pudieron atender ni por humanidad” señala en el vídeo.

La terapista indicó que le negaron la atención por falta de camas y equipo médico. Ella asegura que sus compañeros de trabajo le habían reservado un espacio para atender a su padre pero las autoridades del hospital no permitieron que fuera internado.

“Yo llevaba mi propio ventilador mecánico, me dijeron que no había ventiladores disponibles cuando yo llamé y mis colegas terapistas habían preparado un ventilador” resaltó.

“Me siento tan decepcionada del sistema, de mi trabajo, uno trata de dar el 100 por ciento para cada paciente y hacer todo con excelencia . Yo estuve desde el 23 de marzo, desde antes que hubiera terapia en el hospital y que no me puedan brindar atención a mi papá. Duele, mi papá se estaba quedando sin oxígeno y no lo pudieron atender aunque sea por humanidad” agregó la trabajadora de salud.

Respuesta del Hospital Temporal

Las autoridades del Hospital Temporal Parque de la Industria reaccionaron al vídeo de Alexandra Rivera en un comunicado enviado a la prensa.

El centro manifestó que la ocupación de ventiladores mecánicos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) actualmente es del 100 por ciento debido al ingreso de pacientes en estado crítico.

Agregó que todos los traslados de pacientes entre centros asistenciales se realizan en coordinación entre hospitales pero en el caso del familiar de Rivera no se llevó a cabo por los mecanismos institucionales apropiados lo que imposibilitó poder dar el debido ingreso al paciente.

El hospital también asegura que a pesar del alto nivel de ocupación en camas, el personal se encontraba realizando pruebas a un ventilador para garantizar la atención pero la familia decidió trasladar al paciente a otro centro.

“El personal asistencial de UCI realizó todas las gestiones pertinentes para atender un traslado no informado, pero debido a los motivos antes expuestos lamenta no haber podido realizar el ingreso inmediato como la familia lo esperaba” señala el centro en el comunicado.