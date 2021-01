Mides pagó Q3.2 millones de más por alquiler de edificio

Aunque desde enero de 2020 el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, tiene en su despacho una opinión jurídica que concluye que el aumento a la cuota mensual de arrendamiento del edificio Plaza Lauderdale es injustificado, Romero no cumplió con encontrar una nueva sede para la institución. Según el documento obtenido por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública, el aumento del alquiler se autorizó en detrimento de los bienes del Estado y evitó que los recursos fueran enfocados a personas en pobreza y extrema pobreza.

“Al hacer un cotejo del valor del contrato del año 2019 vs. 2020 se aprecia un 26 por ciento de aumento injustificado, lo cual va en detrimento a las prioridades que corresponden atender al Ministerio de Desarrollo Social como ente rector en materia de Desarrollo a nivel nacional”, se lee en la opinión jurídica DAJ-012-2020/JEPP/oebp firmada por el asesor jurídico Óscar Barrientos Pérez y con el visto bueno de Javier Eduardo Paniagua Polanco, director de Asesoría Jurídica del Mides.

“El aumento se produjo en diciembre de 2019, cuando el exministro de Desarrollo, Carlos Velásquez Monge, (hoy procesado por peculado por sustracción) decidió aumentar la cuota mensual de alquiler del edificio donde funciona la sede central del Mides.

La renta mensual pasó de Q1 millón 12 mil 413, a Q1 millón 280 mil 238, bajo el argumento de “incrementos en los costos de operación y mantenimiento a nivel general”, lo cual fue acordado entre Velásquez y Marco Antonio Solares, representante legal de la empresa que figura como propietaria del inmueble Plaza Empresarial, S.A.

El incremento de la cuota mensual fue de Q267 mil 825, la cual se pagó durante todo 2020 sin que el ministro Romero haya encontrado un nuevo edificio para las oficinas del Ministerio de Desarrollo. De acuerdo con la opinión jurídica que recomienda dar por finalizado el contrato con Plaza Empresarial por convenir a los intereses del Estado, el Mides pagó Q3 millones 213 mil 900 sin justificación.

Negocio opaco

Paniagua Polanco explicó que cuando la Asesoría Jurídica del Mides realizó la opinión jurídica, el aumento en el alquiler les generó dudas por la forma cómo se hizo. El director jurídico dice que no hay elementos que lo lleven a concluir que hubo sobrevaloración en el arrendamiento, porque hay un avalúo del Ministerio de Finanzas el cual da cuenta que el precio dado al Mides está en los parámetros establecidos.

No obstante, el costo que pagó el Ministerio le parece caro. Hasta finales de 2020, la cartera de Desarrollo pagó Q32.8 millones por dos años y medio de alquiler para el funcionamiento de las tres unidades ejecutoras del Mides. “El primer expediente cuenta con todo el aval; sin embargo, siempre hemos considerado que esa renta es totalmente desproporcionada”, señaló Paniagua.

En investigación

La Fiscalía Contra Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) inició una investigación sobre el proceso que desarrolló el Mides para el arrendamiento del exclusivo edificio en la zona 9 capitalina. Paniagua indicó que la averiguación continúa y que esta busca esclarecer cómo se inició el negocio entre la cartera y la empresa Plaza Empresarial. elPeriódico documentó en 2018 que el arrendamiento se decidió durante la gestión de Carlos Velásquez, sin justificar la conveniencia para el Estado.

Sin claridad

El ministro de Desarrollo Raúl Romero manifestó ayer durante al término de su interpelación en el Congreso, que el contrato de arrendamiento entre el Mides y Plaza Empresarial “no ha sido renovado este año”. No obstante, no especificó cuál será el nuevo inmueble donde funcione el Ministerio. El vocero del Mides, Walter Gómez, no respondió las consultas de este medio; tampoco lo hizo el representante de la empresa, Marco Antonio Solares, quien no pudo ser contactado en las oficinas de la entidad.

Denuncian despidos

Miembros del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Sintramides) realizaron ayer una manifestación para mostrar su descontento por cambios de personal en la cartera.

Los asistentes denunciaron despidos injustificados y contrataciones de personas no calificadas para diversos puestos. Señalaron que decenas de personas perdieron su empleo en la institución y las autoridades han realizado nuevos nombramientos de personas en puestos claves, pero que no cumplen los requisitos y no tienen las capacidades para desempeñarse en los cargos que les otorgaron.