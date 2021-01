Haroldo Lorenzana acepta su extradición hacia EE. UU. por narcotráfico

Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón presentó, por medio de sus abogados, un memorial en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal para renunciar a cualquier acción legal que impida su extradición hacia Estados Unidos, en donde se le sindica del delito de narcotráfico.

En noviembre de 2019, la audiencia de extradición se suspendió por segunda ocasión debido a que el sindicado no estaba de acuerdo con que se le delegara otro abogado que no fuera de su confianza. Posteriormente, su defensa interpuso un amparo para evitar su extradición, aunque la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto dicha acción legal.

Lorenza Cordón es el último de tres hijos de Waldemar Lorenzana Lima, alias el Patriarca, quien fue extraditado y en noviembre de 2017 quedó en libertad debido a que padece alzheimer. Haroldo tenía orden de captura desde 2008 y fue detenido el 14 de noviembre de 2019 en Zacapa.