TSE vuelve a favorecer a la UNE en su proceso de cancelación

Ni la denuncia que presentó el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2017, ni el caso penal por financiamiento electoral ilícito revelado dos años después contra esa misma organización política han sido suficientes para cancelarla. El partido ya se salvó una vez de desaparecer y ahora los encargados del proceso se escudan en el desorden administrativo para mantenerlo detenido. El Tribunal asegura que no tiene fecha para resolver, pero la Ley Electoral y de Partidos Políticos los obliga a cumplir plazos.

La primera vez que la UNE se vio favorecida con un fallo del TSE fue el 14 de julio de 2017 cuando el entonces director del Registro de Ciudadanos (RC), Leopoldo Guerra, decidió absolver de alguna sanción al partido y mandó a archivar el expediente.

Ese primer proceso de cancelación se inició porque la organización no informó sobre una deuda de Q24.3 millones con la empresa Albavisión por propaganda transmitida en el proceso electoral 2011, cuando Sandra Torres intentó postularse, sin éxito, a la Presidencia de la República. También se señaló en la auditoría inicial del TSE, que al menos Q7 millones aportados por sociedades anónimas no contaban con documentos de respaldo. Asimismo, la organización política no informó a tiempo el financiamiento de horas de vuelo en helicóptero valoradas en US$68 mil (Q254 mil 960).

Guerra indicó en ese momento que había cerrado ese caso porque la UNE desvaneció todos los hallazgos planteados por la Auditoría Electoral. Sin embargo, paralelamente la Inspección General del TSE presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) por los hallazgos identificados en la auditoría.

Aunque no se canceló al partido, Torres fue procesada tras una investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que señala a la organización de haber recibido financiamiento electoral ilícito, esta vez en la campaña electoral 2015.

Las dudas del nuevo registrador

El director del RC, Óscar Alfonso De Paz Quintana y el secretario de esa dependencia Sergio Jiménez, se muestran extraños cuando se les pregunta por el proceso de cancelación de la UNE. Dudan al responder y a veces se contradicen.

Al principio de una entrevista con elPeriódico, De Paz aseguró que en esa dirección no existía ningún proceso de cancelación en contra de la UNE. Más tarde dijo que sí lo había, pero que este se estaba “integrando” porque hay documentos que corresponden al mismo expediente, pero que están dispersos en varias direcciones del Tribunal.

El segundo proceso de cancelación contra la UNE se inició tras una solicitud que hizo el entonces fiscal de la FECI Andrei González, al pleno del Tribunal el 29 de agosto de 2019. González solicitó la cancelación del partido por haber ocultado el origen del financiamiento de Q27.6 millones en 2015. El RC dirigido por Leopoldo Guerra notificó el proceso para anular a la organización, el 10 de febrero de 2020.

Jiménez cuestionó a la FECI por qué “solo presentó una hoja” para solicitar la cancelación de la UNE; también dijo que en el Registro de Ciudadanos no hay ninguna resolución del TSE que haya ordenado la cancelación. Sin embargo, el TSE ordenó el proceso mediante el oficio SG-O-5087-09-2019 luego de analizar el expediente del caso por financiamiento electoral ilícito que se ventila en el Juzgado de Mayor Riesgo A que incluye declaraciones testimoniales y análisis financieros.

El secretario general de la UNE, Óscar Argueta, negó que se haya iniciado un nuevo proceso contra el partido. Sin embargo, la organización fue notificada el año pasado.

Sin cumplir plazos

El director del RC, Óscar De Paz Quintana, dice que se encuentra en una disyuntiva porque según él, los hallazgos en contra de la UNE “están desvanecidos” como lo aseguran los integrantes del partido, por la resolución de 2017. Según los plazos establecidos en el Artículo 94 de la Ley Electoral, el TSE ya debió haber resuelto el caso de la UNE a finales de 2020 pues los periodos de audiencia y ofrecimiento de prueba están cumplidos. Sin embargo, De Paz sostiene que el expediente se está integrando para después analizarlo y resolver.