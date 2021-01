PDH verifica señalamientos en contra de transporte en Mixco

os Derechos Humanos (PDH) verifica las denuncias hechas en redes sociales respecto a que la Municipalidad de Mixco solo “pinta los buses rojos” para incluirlos en el sistema prepago que otorga servicio hacia la Ciudad de Guatemala y así elevar el costo del pasaje a Q5.

Edgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público del PDH, indicó que son 640 buses rojos de ese municipio que ya no llenan los requisitos para circular, por lo que la comuna capitalina analiza si estos autobuses pueden ingresar a su jurisdicción. Guerra recalcó que varios de estos automotores reutilizados tienen multas por diferentes situaciones.

“Nadie es superior a la ley, si hay un operativo en donde no se permite que un vehículo particular circule si no paga la multa, lo mismo debe pasar con esos buses”, indicó.

Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, indicó que los buses rojos en pésimas condiciones no se utilizan y los que funcionan para el sistema prepago están en “condiciones óptimas”.

Sin cumplirse

El Acuerdo 408-2014 emitido por el Ministerio de Comunicaciones establece que todos los buses con más de 10 años de fabricación deben estar fuera de circulación, aunque los transportistas pidieron una prórroga por tiempo indefinido.