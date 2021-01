Más de 40 mil escuelas empezarían a recibir estudiantes en febrero

La Bancada de la Unidad Nacional (UNE) llevó a cabo este lunes una citación con las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de Infraestructura y Vivienda, para conocer sobre la situación de las escuelas previo al inicio del ciclo escolar 2021 para evitar el contagio de COVID-19.

Actualmente, el tablero de alerta sanitaria del nuevo coronavirus del MSPAS establece que 187 municipios están alerta amarilla lo que limitaría las actividades en 29 mil 973 escuelas. En alerta naranja hay 85 municipios con 11 mil 339 establecimientos y en rojo 68 municipios con 8 mil 324 escuelas.

“Según el tablero las escuelas que están en alerta naranja y amarilla pueden tener clases de manera presencial siempre y cuando cumplan con las recomendaciones de salubridad para aperturar” detalló Erick Mazariegos viceministro administrativo del Mineduc.

Con estos datos 272 municipios del país podrían iniciar el ciclo escolar, es decir 41 mil 312 escuelas podrían recibir a sus estudiantes e impartir clases de manera presencial a pesar de la pandemia del COVID-19.

Las autoridades explicaron la serie de protocolos que fueron revisados y aprobados por el MSPAS en el acuerdo ministerial 3456-2020 establece que el 22 de febrero dará inicio al ciclo escolar de 2021.

Dentro de los requisitos que deben cumplir los centros educativos incluyen el constante lavado de manos y distanciamiento social. Deberán cumplir también con la ventilación y disponibilidad de agua para el saneamiento. También se establece en el protocolo que se debe aislar un caso sospechoso y tener una ruta de apertura para el sistema educativo que contempla que los padres de familia estén de acuerdo que sus hijos asistan a clases.

Por otro lado, las autoridades aseguraron que trabajan en los materiales para que respondan a la necesidad de aprendizaje híbrida, es decir presencial y virtual.

El Mineduc ha establecido a través de la Dirección de Coordinación de Direcciones Departamentales y la Direcciones Departamentales la verificación de la situación de cada establecimiento para abrir. Asimismo se les envió una circular para los centros educativos privados.

Sin agua

Sin embargo, las autoridades educativas detallaron que aún continúan 9 mil 824 centros sin agua potable. El Viceministro, detalló que al inicio de la gestión se había encontrado 11 mil 103 centros educativos que no contaban con este servicio de agua potable. A la fecha se han atendido a 1,279 escuelas.

Los parlamentarios cuestionaron sobre la cantidad de escuelas que no cuentan con este servicio ya que continúan la mayor parte sin ser atendidas. Además resaltan que es contradictorio ya que uno de los requisitos para el retorno a clases es el constante lavado de manos.

“Las escuelas que no tenían agua en junio, son las que continúan en las mismas condiciones. No hay protocolo en las escuelas para el regreso a clases, no hay mascarilla, no hay gel, no hay infraestructura adecuada para que regresen los niños a estudiar” detalló el diputado Jairo Flores.

Durante la citación también asistió María del Rosario Valcárcel viceministra de Educación extraescolar, Javier Maldonado viceministro de Edificios Estatales del CIV, Edwin Montúfar viceministro de Atención Primaria del MSPAS. Los titulares de los ministerios se excusaron durante la citación debido a la reunión de gabinete con el presidente Alejandro Giammattei.