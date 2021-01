Ejecutivo desiste de pedir financiamiento para comprar la vacuna

El gobierno de Guatemala desistió de promover una iniciativa de ley para financiar la compra de la vacuna contra el COVID-19 con deuda. La semana pasada el Ejecutivo presentó una propuesta para autorizar la colocación de Bonos del Tesoro por Q800 millones para completar los Q1.5 millardos que necesita el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para comprar la vacuna.

El presidente Giammattei señala que ya cuentan con los fondos necesarios para adquirir la vacuna, contrario a lo que habían presentado en la iniciativa de ley presentada la semana pasada. pic.twitter.com/fFPTscfGv7 — Rony Rios (@rrios_elP) January 11, 2021

Este lunes, el Ejecutivo anunció que presentaron una nueva iniciativa de ley que contempla que la vacuna sea financiada con saldos de presupuesto del año pasado.

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci dijo que hallaron fondos que no se utilizaron o era dinero de préstamos para programas que ya se concluyeron y que se utilizarán para aumentar el techo de presupuesto del MSPAS.

Se utilizarán los ingresos corrientes y saldos de fuentes de los decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020 ,Se deberá realizar una readecuación al Presupuesto General de Ingresos y egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Vigente para aumentar el presupuesto del MSPAS por el monto de Q1.5 millardos sin que afecte el techo global del presupuesto vigente.

El gobierno solicitó al Congreso aprobar la iniciativa de ley de urgencia nacional. Los diputados están convocados a sesión extraordinaria para mañana a las 10:00 horas.

¿Por qué es necesaria una ley para comprar la vacuna?

El Ministerio de Finanzas Públicas explicó que es necesario una ley para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 porque la Ley de Contrataciones del Estado solo permite importar bienes hasta por Q900 mil.

No es aplicable el Título III, Régimen de Licitación y Cotización Pública debiendo sujetarse la compra de vacunas a las disposiciones internacionales. Tampoco se puede exigir fianza y otros requisitos, registros como distribuidor local y no permite la entrega de anticipos por más del 20 por ciento y no aplica para la adquisición de bienes y servicios.

Además, resaltó que no existe otra ley que permita las compras parciales.