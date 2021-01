Juzgado suspende elección en el CANG para ocupar vacante en la CC

Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), y Mynor Moto, juez tercero penal, se han quedado varados en su aspiración por ocupar la vacante en la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó el magistrado Bonerge Mejía, fallecido en septiembre pasado.

La segunda vuelta electoral convocada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para el próximo lunes fue suspendida por el Juzgado Sexto Civil, que otorgó el amparo provisional requerido por un grupo de abogados. Los amparistas señalan que el Tribunal Electoral no verificó que los candidatos a completar la magistratura reúnan los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que manda la Constitución.

Ni Gálvez ni Moto, que lograron los votos para disputarse la vacante para completar el periodo que finaliza en abril, son idóneos para optar al cargo, según ha señalado el Ministerio Público. Moto enfrenta dos solicitudes de antejuicio, interpuestas por las fiscalías contra la Corrupción y Especial Contra la Impunidad. Gálvez es sujeto de las investigaciones de Comisiones Paralelas 2020 y por supuesto fraude en proyectos de infraestructura en la Usac.

El presidente del Tribunal Electoral del CANG, Gustavo Galindo, confirmó la notificación del amparo del Juzgado Sexto y anunció que se reunirían durante la tarde-noche de ayer, para definir la estrategia legal a seguir. “Sí, el evento queda suspendido”, dijo, pero también aseguró que “no están de acuerdo” con los cuestionamientos.

Y, aunque es una decisión que deben tomar los cinco miembros del Tribunal, Galindo adelantó que podrían atacar la resolución y buscar que el evento se realice.

Hasta ayer, todavía se efectuaron actividades de campaña. El juez Moto estuvo durante una actividad convocada por la gremial de abogados de Alta Verapaz, en la que agradeció el apoyo recibido en la elección del 4 de enero e invitó a ratificar el apoyo en la elección que fue suspendida. Se han recibido varias denuncias sobre su traslado en helicóptero o avioneta.

Está en juego una vacante hasta el 13 de abril, cuando finaliza el mandato de la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Durante el primer trimestre del año, los cinco órganos electores deben nombrar a los nuevos integrantes de la alta corte.

Correlación de fuerzas

El Movimiento ProJusticia observó que en el proceso por la vacante, las fuerzas gremiales tradicionales tomaron dos bandos. Por un lado, el exrector de la Usac Estuardo Gálvez Barrios se lanzó con el apoyo de los grupos que lo han acompañado en unos 20 años de dirigencia gremial, con mucho arraigo en académicos, profesionales vinculados a la Usac, cita su informe divulgado ayer.

Por el otro lado, los otros grupos gremiales tradicionales opuestos al grupo de Gálvez Barrios y aliados se unieron en torno al juez Mynor Moto, quien no tiene fuerza gremial propia, pero ha cobrado visibilidad por sus cuestionadas resoluciones en casos penales de alto impacto, desechando casi todo lo que presenta el Ministerio Público contra sindicados en casos de corrupción, entre otros graves crímenes, según el documento.

Moto logró 114 votos más que los 2 mil 142 que logró Gálvez en la primera vuelta. Al consultar sobre el traslado de votos de los otros tres participantes, Ronal Miranda, que logró 682 votos, indicó que su criterio es “no darle más poder al Organismo Ejecutivo, porque solo les falta la CC para que en el país no pase nada”, pero no identificó al candidato de su preferencia. Con Erick Castillo, que sumó 520 apoyos, no fue posible conversar.

Otros recursos

La Junta Directiva del CANG admitió la apelación que presentó el abogado Alfonso Carrillo en contra de los resultados de la primera vuelta de la elección. La resolución queda a decisión de la Asamblea de Presidente de los Colegios Profesionales. El jurista también presentó un amparo del que aún no se conoce si fue o no otorgado.