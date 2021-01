Las de Byron Ortiz

“Estamos viviendo un momento que quedará plasmado en la historia, hoy tengo el privilegio junto a un grupo de fotógrafos de plasmarlo con fotografías que darán testimonio de momentos difíciles, con muchas limitaciones de movilidad o con el temor de enfermar, momentos en los que una gran mayoría nos quedamos en casa mientras otros se enfrentaban en primera línea a esta pandemia o buscaban como sostener a sus familias, doy gracias a Dios por permitirme contar esta pandemia con un puñado de pixeles. Confió que las futuras generaciones vean esto y aprendan que con esfuerzo y unidad podemos vencer todo.”

Byron Ortiz Aguilar.

A Byron lo conocí hace muchos años cuando trabajaba en la agencia publicitaria MacCann Erickson. A este chato le he llegado a tener un aprecio especial y en esta oportunidad participa como fotógrafo en el libro Guatemala Inédita (a la venta en 55288556), además de haber sido el diagramador del mismo. Byron ha sido la persona en la que he confiado para diagramar muchos de mis libros, desde Juan Pablo II a tejida en el cielo, El Quetzal, ave indiana, Rabin Ajaw, Aceros , Nuevas Banderas, Ciudades Coloniales de istmo a istmo, Ciudad de Guatemala ayer y hoy, Difusores Acústicos de Efraín Recinos, Historias Culinarias de La Antigua y México Central, Espíritu Maya, Santiago de Guatemala, 30 años Futeca, Quetzaltenango Historia Viva, Ciudades Sagradas Maya, Guatemala Tejida en el Cielo II y 13 Baktún. Lo que más admiro de Ortiz, “el mojarra” no es solo su profesionalismo, sino la santa paciencia que me ha tenido a través de los años. ¡Gracias bro por tanta dedicación!

Aún quedan unas cuantas copias de este histórico libro, donde congelamos en imágenes con mis colegas la historia de Guatemala durante el toque de queda en 2020, un bello país sin lo que lo hace latir: su gente.

Fotógrafos de Guatemala Inédita: Tato Estralday, Loraine Farrington, Daniel López, Monodelespacio, Félix Montes, Byron Ortiz Aguilar, Gabriel Rodríguez Coloma, Martín Aguilar Saravia, Juancho Galich, Jose Miguel “Tepo” López, Jose del Busto, Carlos de León, Haniel López, Angel González, Mariano Aycinena, Juan Carlos Carrillo, Gabriel Cofiño, Santiago Billy, Oscar Rivas-Prensa Libre, Ricky López Bruni.

GUATEMALA INÉDITA.